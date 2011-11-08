شاهین یا جای من است یا جای بازیکنان معترض/ اصولم را زیر پا نمی گذارم

فیروز کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال شاهین بوشهر و حاضر نشدن برخی از بازیکنان در تمرین این تیم گفت: هفت نفر از بازیکنان ما مشکلات مالی را بهانه کرده‌اند و در تمرین حضور پیدا نمی کنند. آنها باید بدانند مشکلات مالی در همه تیم‌ها وجود دارد و فراگیر است.

وی با تاکید براینکه از بازیکنان معترض خواسته است تا در تمرینات حضور یابند، افزود: حضور در تمرین به معنای عنوان نکردن و یا نبودن مشکلات نیست، بلکه شرکت در مراحل آماده سازی تیم و اعلام مشکلات، باعث می شود به تمرینات تیم لطمه‌ای وارد نشود، مشکلات به طرق مختلف اعلام شوند و وحدت تاکتیکی تیم برهم نخورد.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر اعلام کرد: من مسئول پرداخت مالی باشگاه نیستم بلکه حیطه اختیارات من به درون زمین باز می گردد. با این حال دو جلسه به بازیکنان معترض فرصت دادم و گفتم اگر تا دو جلسه به تمرینات نیایند جریمه می شوند اما بعد از دو جلسه از تمرینات تیم اخراج خواهند شد. بنابراین با توجه به اینکه این هفت بازیکن پس از اولتیماتوم من در تمرینات حاضر نشدند از نظر من اخراج هستند.

فیروز کریمی تاکید کرد: در حال حاضر وساطت دیگران هیچ فایده‌ای ندارد و قطعا بدین شکل نخواهد بود که بازیکنان معترض بعد از مدتی با پادرمیانی برخی از افراد با گل و شیرینی نزد من بیایند و من هم آنها را ببخشم.

وی افزود: من به مردم قول داده‌ام که بعد از تعطیلات تیم متحول شده شاهین بوشهر را خواهند دید و آنها نیز از من انتظار دارند.

کریمی همچنین ادامه داد: مردم نمی دانند که این بازیکنان طی این 20 روز در تمرینات حاضر نشدند، بنابراین همان تیم قبلی را می بینند، با همان بازیکنان که 20 تا 30 درصد از قبل نیز ضعیف‌تر شده و می گویند این بود فیروز کریمی؟! اما وقتی ببینند که این هفت بازیکن معترض از تیم اخراج شده‌اند و با همین بازیکنان موجود تیمی را ساخته‌ایم که در حد خودش عملکرد خوبی دارد، برای آنها قابل قبول است.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر تاکید کرد: از نظر من کسی می تواند در ترکیب تیم بازی کند که در تمرینات تیم حاضر باشد. برای من فرقی نمی کند که این بازیکن چه کسی است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر این هفت بازیکن از نظر من اخراج بوده و مدیریت باشگاه می تواند با توجه به قراردادی که با آنها دارد، از ایشان در سایر قسمت‌های باشگاه استفاده کند!

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر ادامه داد: من اول یک مربی بوده و نماینده مربیان هستم و بعد سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر، بنابراین اصولم را زیر پا نمی گذارم. من باید به ورزش، فوتبال، روح و قالب مربیگری، مردم بوشهر، هواداران تیم، رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل باشگاه، رئیس تربیت بدنی استان و در راس همه اینها طرفداران تیم شاهین و وجدان کاری خودم پاسخگو باشم و در این خصوص مسئولم.

فیروز کریمی تصریح کرد: حیطه اختیارات من به زمین مسابقه، تمرین، تعیین ترکیب تیم، نیمکت و رختکن باز می گردد، بنابراین تا زمانی که من باشم، اجازه حضور این هفت بازیکن را در حیطه اختیارات خود نمی دهم. آنها در یک صورت می توانند بازگردند که من دیگر در تیم شاهین نباشم!

وی خاطر نشان کرد: اگر اصرار به بازگشت این هفت بازیکن خاطی باشد، بدون هیچگونه دلخوری صورت همه را بوسیده و با بهترین خاطرات خود در باشگاه شاهین خداحافظی می کنم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر در خاتمه اظهار داشت: من نه پولی گرفته‌ا‌م و نه به کسی بدهی دارم اما این قول را می دهم که با حضور نداشتن این هفت بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر هیچ صدمه‌ای نخواهد دید. آنها نیز به هرجا که می خواهند می توانند بروند و من برای‌شان آرزوی موفقیت می کنم.