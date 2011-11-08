بازداشت موقت 23 نفر در پرونده فساد بانکی/ دستور برای بازگرداندن خاوری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر سه شنبه در بیست و یکمین نشست خبری در مورد پرونده بزرگ فساد بانکی گفت: این اقدام بسیار زشت و بسیار ناپسند که در سیستم بزرگ بانکی حادث شد موجب شد تا مردم به حق این توقع را داشته باشند که با تمام کسانی که در این فساد دخیل بودند برخورد شود. از پانزدهم مرداد ماه تا امروز که پرونده در حال رسیدگی است زمان زیادی نگذشته است و تا کنون از 82 متهم تحقیق شده که از این تعداد 48 نفر بازداشت شدند که تعدادی از این افراد 10 روز، 20 روز یا یک ماه بازداشت موقت بودند و پس از رفع اتهام آزاد شدند.

دریافت یکهزار و 800 میلیارد تومان با فروش نامه سوری و غیر واقعی

وی ادامه داد: هم اکنون 23 نفر در رابطه با فساد بانکی در بازداشت هستند. در جریان بررسی اسناد و مدارک بانکی و اسناد شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا مشخص شد چهارشرکت با فروش نامه سوری و غیر واقعی توانسته اند بیش از یکهزار و 800 میلیارد تومان از بانکها پول دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شرکت امیرمنصور آریا توانسته است از شرکت بلیط منطقه آزاد انزلی 520 میلیارد ریال، شرکت فولاد فام اسپادانا 13 هزار میلیارد ریال، شرکت خدمات عمومی فولاد سه هزار میلیارد ریال و شرکت میلاد حدید پارسیان 82 میلیارد ریال تحت فروش نامه سوری به دست آورد.



دستور به دادستان برای بازگرداندن خاوری

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی گفت: به دادستان تهران دستور داده شده خاوری را از طریق اینترپل بازگرداندند. ضمن اینکه دولت نیز باید تلاش کند از بکارگیری کارکنان با تابعیت دوگانه خودداری کند.

وی در ادامه گفت: سناریو ترور یک فرد در آمریکا یک سناریو بی مایه و پست است. آنها خودشان تروریستها را ایجاد و رسما از آنها حمایت می کنند.

محسنی اژه ای افزود: این اتهام که ایران می خواهد فردی را در آمریکا ترور کند بسیار مضحک است. امروز ادعای آنها برای مقابله با تروریست برملا شده است. 32 سال است که ایرانیها این حرفها را شنیده اند و برای ما تازگی ندارد هر گاه این ادعاها مطرح می شود نهضت ما نسبت به آنها افزایش می یابد.