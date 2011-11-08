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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

ایرانیها روزانه کمتر از یک استکان شیر می خورند

ایرانیها روزانه کمتر از یک استکان شیر می خورند

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: مردم در کشور به صورت میانگین دو سوم استکان در روز شیر مصرف می کنند که این میزان کمتر از حد استاندارد است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا عبداللهی روز سه شنبه در نشست خبری نخستین جشنواره و همایش ملی شیر و سلامت اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار سرانه مصرف شیر و مواد لبنی به صورت میانگین در کشور حدود 139 گرم در روز است که این میزان باید به طور متوسط بین 235 تا 240 گرم در روز باشد.

وی با شاره به اینکه شیر و مواد لبنی یکی از اصلی ترین گروههای غذایی هستند و نقش اساسی در رشد و استحکام اسکلتها و استخوانها دارد، ‌افزود: در حال حاضر مصرف شیر و لبنیات در کشور کمتر از میزان توصیه شده است و از دلایل مهم آن نبود آگاهیهای تغذیه ای مردم است.

این متخصص تغذیه تصریح کرد: یکی از اصلی ترین گروههای هدف ما کودکان و نوجوانان هستند که در این راستا برنامه های تفریحی و آموزشی را در این جشنواره دو روزه در نظر گرفته ایم تا بتوانیم میزان مصرف شیر و فرآورده های لبنی را در این قشر افزایش دهیم.

عبداللهی گسترش فرهنگ عمومی در زمینه مصرف شیر، ایجاد فضای الگو پردازی برای کودکان و نوجوانان،‌ارتقا سطح سلامت جسمی جامعه و آگاه سازی خانواده در خصوص مزایای شیر را از اهداف برگزاری نخستین جشنواره ملی شیر و سلامت برشمرد و افزود: در این راستا بسیج آموزش همگانی مصرف شیر را در سطح دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در نظر گرفته ایم که فعالیت خود را از نیمه اول دی ماه آغاز خواهند کرد.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه تشویق صنایع و تولید کننده های فرآورده های لبنی به تولید محصولات کم چرب از اهداف وزارت بهداشت است، گفت: به دلیل این که چربی موجود در این فرآورده ها کلسترول خون را افزایش می دهد و موجب بیماریهای قلبی عروقی می شود توصیه می شود مردم کمتر از مواد لبنی پر چرب استفاده کنند.

کد مطلب 1455234

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