واحدهای صنعتی خراسان شمالی تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باقری اظهار داشت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان، کارکنان، پیمانکاران این شرکت با دارا بودن معرفی نامه از سوی این شرکت توسط شرکت سهامی بیمه ایران حمایت می شوند.

وی تصریح کرد: تمامی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان علاوه بر تخفیفات قانونی مرسوم در بیمه ایران، از 20 درصد تخفیف ویژه برای تمامی بیمه نامه های در خواستی به جز بیمه نامه شخص ثالث بهره مند می شوند.

باقری توسعه همکاریهای متقابل و ساماندهی و تمرکز بیمه ای را از اهداف این تفاهم نامه برشمرد و گفت: مبتنی بر این تفاهم نامه، برای هر یک از انواع بیمه ها، حداکثر تخفیفات قانونی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: بیمه ایران متعهد شده است برای آن بخش از تقاضاها و بیمه نامه های مورد درخواست این شرکت که نرخ و شرایط مصوب وجود ندارد حسب مورد بیمه نامه جدید طراحی و نسبت به اجرای آن اقدام کند.

باقری افزود: همچنین بیمه ایران، حق بیمه های صادره آتش سوزی، بدنه، اتومبیل، عمر و حوادث، درمان گروهی، مسئولیت و مهندسی را تقسیط می کند.

وی یادآور شد: بیمه ایران متعهد شده که علاوه بر کارشناسی در امر پیشگیری از مخاطرات، نسبت به انجام مدیریت ریسک، کارشناسی، آموزش و اطلاع رسانی در همه حوزه های بیمه ای این تفاهم نامه اقدام کند.

مدیر عمل شرکت شهرکهای صنعتی استان در خاتمه اذعان داشت: حمایت همه جانبه از واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها و نواحی صنعتی استان از مهمترین اهداف این شرکت است.