به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی به مناسبت هفته کتاب و در روز 29 آبان ماه، کارگاه یک روزه « بررسی صنعت و وضعیت نشر کتاب در چین» را برگزار می کند.



در این کارگاه آموزشی، مدیر انتشارات «رودخانه زرد» که بزرگ ترین ناشر کشور چین است به همراه دو کارشناس چینی حضور دارند. همچنین در این کارگاه از تعدادی ناشران خصوصی و دولتی داخلی و برخی اعضای ستاد هفته کتاب، برای حضور دعوت خواهد شد. جزئیات این کارگاه متعاقبا اعلام می شود.

جشن کتابخوان‌ها در هفته کتاب برگزار می‌شود

همچنین به مناسبت هفته کتاب جشن کتابخوان‌های منطقه 17 تهران به همت فرهنگسرای بهاران و با مشارکت کتابخانه‌های این منطقه برگزار می‌شود.

فرهنگسرای بهاران به مناسبت هفته کتاب و با مشارکت کتابخانه‌های منطقه 17 تهران شامل بهاران، دکتر حسابی، مسجد ابوذر و 9 دی جشن کتابخوان‌های منطقه را برگزار می کند.

این برنامه که به مناسبت نوزدهمین هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می شود، برای شناسایی جوانانی که بیشترین حضور و مراجعه را در کتابخانه‌های مذکور داشتند، صورت می‌گیرد.

مراسم جشن کتاب با حضور شهردار منطقه 17 تهران، معاونان فرهنگی وی و اعضای کتابخانه‌ها در محل سینما بهاران برگزار می‌شود و در این مراسم همچنین برگزیدگان جشن کتابخوانی نیز تجلیل می‌شوند.

برنامه‌های هفته کتاب در کارخانه‌ها هم اجرا می‌شود

برنامه‌های نوزدهمین هفته کتاب در 600 کتابخانه باز در سطح کارخانه‌های کشور که تحت پوشش وزارت تعاون هستند، اجرا می‌شود.



فعالیت‌های وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته کتاب به چند بخش تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آنها٬ ساخت کتابخانه‌های باز در محیط کارخانه‌ها و تجهیز آنها در هفته کتاب است.



سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی امضا شد که بر اساس آن 2 میلیارد تومان کتاب به وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی اهدا شد تا کتابخانه‌های باز در محیط کارخانه‌ها برای جامعه هدف کارگران تجهیز شود.



فاز اول ساخت این کتابخانه‌ها در حال حاضر به اتمام رسیده و تا به امروز 600 کارخانه را تحت پوشش قرار داده است که حداقل 60 هزار کارگر در سطح کارخانه ها٬ جزو گستره مخاطبان این کتابخانه‌ها هستند که این کتابخانه‌ها امسال میزبان برنامه‌های نوزدهمین هفته کتاب هم خواهند بود.

رونمایی مجموعه پیام‌‌های رهبر انقلاب به حجاج در 4 کشور جهان

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت برگزاری هفته کتاب، کتاب «نو بهار دل و جان» را که گزیده پیام‌های مقام معظم رهبری به حجاج در طول سال های گذشته است، در 4 کشور جهان رونمایی می‌کند.

کتاب «نو بهار دل و جان» که به مناسبت وقوع بیداری اسلامی در منطقه و همچنین مقارن با برگزاری هفته کتاب منتشر شده است، به صورت همزمان طی روزهای هفته کتاب در رایزنی‌های فرهنگی 4 کشور جهان رونمایی خواهد شد.

این کتاب به سه زبان انگلیسی، عربی و اردو به چاپ رسیده است. در مراسم رونمایی از این کتاب که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات نیز حضور خواهد داشت.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.