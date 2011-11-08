به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون معینی با بیان این مطلب درباره موفقیت تیم کشورمان در رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی و زمین ورزشگاه تختی تیم جوانان نتایج خوبی گرفت و همانطور که قبلا هم تاکید کرده بودم بازیکنان روزبه‌روز بهتر شدند و در سه بازی گذشته توانستند برتری‌شان را به حریفان دیکته کنند.

وی ادامه داد: تیم فوتبال جوانان ایران بازیکنان موثر و خلاقی دارد که از همه جای زمین کارهای تاکتیکی را به خوبی انجام می دهند و این رمز موفقیت شاگردان محمدی در سه بازی گذشته بوده است، هرچند که هنوز اعتقاد دارم این تیم در اول راه است و کم کم به شرایط ایده‌آل از نظر شکل تیمی نزدیک می شود.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: به هر جهت حریف اصلی تیم جوانان ایران در رقابت‌های انتخابی قهرمانی جوانان آسیا ازبکستان است و بازی با این تیم می تواند عیار تیم جوانان را در مقابل تیم‌های قدرتمند مشخص کند. این بازی برای تیم جوانان بسیار مهم است.

معینی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، افزود: البته شرایط جوی در کل کیفیت دیدارها را کاهش داد و بارش برف هم در بازی ایران و ازبکستان تاثیرگذار خواهد بود. در کل فکر نمی کردیم در آبان‌ماه با بارندگی شدید و بارش سنگین برف مواجه شویم.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در ادامه اظهار داشت: فوتبال پایه ما رشد و توسعه خوبی داشته و حالا در رده‌های نوجوانان و جوانان به مرحله نهایی صعود کرده‌ایم و فدراسیون فوتبال روی تیم‌های پایه برای موفقیت در رقابت‌های آسیایی و جهانی سرمایه گذاری خواهد کرد و برنامه‌ریزی‌های خوبی برای تیم‌‎های پایه خواهد داشت.

معینی درباره گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی زیر 22 سال ایران گفت: در رسانه‌ها نام‌های مختلفی برای سرمربیگری این تیم اعلام شده اما هیچکدام از این نام‌ها سرمربی تیم ملی زیر 22 سال نخواهند شد و تکلیف این تیم همانطور که گفتم پس از بازگشت "کارلوس کی‌روش" و تیم ملی از اندونزی مشخص خواهد شد.

وی در خاتمه تصریح کرد: رقابت‌های فوتبال مقدماتی زیر 22 سال قهرمانی آسیا خرداد 91 آغاز خواهد شد و باید خیلی زود این تیم تشکیل شود. البته زیاد هم نباید نگران بود، چراکه اکثر قریب به اتفاق بازیکنان این تیم در لیگ برتر حضور دارند و در کوران بازی‌ها هستند اما این تیم برای هماهنگی‌های بیشتر باید هرچه زودتر تشکیل شود.