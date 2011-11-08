انس با قرآن آینده انقلاب را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر سه شنبه در مراسم آغاز طرح ملی نهضت حفظ قرآن که با حضور آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش و دانش آموزان و فرهنگیان در سالن آمفی تئاتر مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: از این که با همت آموزش و پرورش این طرح زیبای معنوی در مدارس استان اجرا می شود خوشحالیم و امیدواریم با انس دانش آموزان با این کتاب آسمانی آینده خود و کشور را تضمین کنیم.

وی افزود: رمز موفقیت در همه کارها توسل به قرآن است و اگر در جنگ هم با دست خالی توانستیم در برابر دشمن تجهیز شده از سوی غرب قرار گیریم تنها با اتکاء به قرآن بود.

صابری یادآورشد: بهترین انیس و پناه رزمندگان در دوران دفاع مقدس قرآن کریم بود و قرائت آن چنان قوت قلبی به رزمندگان می داد که می توانستند با شجاعت تمام حماسه بیافرینند و دشمن را شکست دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: در زمان رژیم گذشته علیرغم همه محدودیت ها بسیاری از علاقمندان به قرآن با شرکت در مراسم سخنرانی روحانیون و استفاده از منابر علما انس خود با قرآن را برقرار کرده بودند و این عشق و علاقه به یادگار پیامبر(ص) هرگز فراموش نمی شد.

این مسئول گفت: دشمنی که روزگاری جسم و جان فرزندان کشور را هدف تیرهای خود قرار داده بود امروز فهمیده است که دیگر این تیرها تاثیرگذار نیست و باید اعتقادات دینی را خدشه دار کند تا مردم آسیب ببینند لذا باید هوشیار باشیم و با تقویت باورهای دینی و انس با قرآن با این ترفند جدید هم مقابله کنیم.

صابری یادآورشد: امروز میوه انقلاب در بیداری اسلامی منطقه مشاهده می شود و دشمن را به هراس انداخته و آنها در صددند تا دینداری و ولایت مداری مردم را تحت تاثیر آماج حملات خود قرار دهند و با تهاجم و شبیخون فرهنگی می خواهند جوانان کشور را از مسیر مذهبی خارج کنند و به انحراف بکشانند.

وی گفت: اگر جوانان کشور طرفدار ولایت و دیندار نبودند هرگز در برابر دشمن مقاومت نمی کردند لذا باید در این شرایط زمینه انس بیشتر جوانان و دانش آموزان را با قرآن فراهم کنیم تا آینده سازان کشور با تنها کلید سعادت انسانها بتوانند اداره کشور را بر عهده گیرند.

کانون های قرآنی تقویت شود

صابری تقویت کانونهای قرآنی را ضروری خواند و اظهارداشت: با تقویت کانونها و مراکز قرآنی باید کاری کنیم تا قرآن در همه زمانها و به راحتی در دسترس مردم و جوانان باشد و هر گاه کسی خواست بتواند در محافل قرانی شرکت کرده و بهره مند شود.

وی گفت: فرهنگیان استان سرمایه ارزشمندی در اختیار دارند که با آن می توانند آینده کشور را بخوبی رقم بزنند لذا انتظار می رود با هدایت درست و اصولی جوانان و نوجوانان استان، موضوع قرآن آموزی را به عنوان باقیات صالحات جدی بگیرند و در نشر قرآن بکوشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین حفظ قرآن را مقدمه انس بیشتر جوانان با این کتاب آسمانی ذکر کرد و افزود: با اجرای طرح ملی نهضت حفظ قرآن آینده انقلاب با تربیت دانش آموزانی قرآنی تضمین خواهد شد.