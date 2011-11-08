نهادهای بیرون دانشگاه حق دخالت در کرسیهای آزاداندیشی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه 17 آبان به ریاست دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، پس از ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده در خصوص کرسی‌های آزاد اندیشی، اتخاذ رویکرد واحد در تدوین آئین‌نامه کرسی‌های آزاد اندیشی، اعمال اصلاحات لازم در این آئین‌نامه و لزوم تعریف دقیق از کرسی‌های آزاد اندیشی مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد به ‌منظور ایجاد ظرفیت و زمینه لازم برای برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی، ارائه مطالب در این کرسی‌ها در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه‌ها و تحت نظارت هیئت برگزاری کرسی در دانشگاه مربوطه باشد و نهادهای بیرون از دانشگاه حق دخالت در این کرسی‌ها را نداشته باشند.