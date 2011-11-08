آذربایجان شرقی رتبه دوم بیمه محصولات زراعی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با بیان اینکه طبق قول مسئولان بانک کشاورزی مبلغ خسارات وارده به کشاورزان بزودی به حساب آنان واریز می شود افزود: در مورد تمدید و استمهال وام های کشاورزی نیز از یک تا پنج سال اقدامات لازم صورت گرفته است.

محمدیان با اشاره به اینکه کود شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه به شهرستان میانه اختصاص یافته است گفت: البته این سازمان بر جایگزینی استفاده از کودهای زیستی و آلی بجای کودهای شیمیایی طبق برنامه پنجم توسعه اصرار دارد و تلاش خود را بر تحقق آن منظور کرده است.



وی با بیان اینکه هزارو 800 هکتار از پایاب سد آیدوغموش میانه در سال 90 عملیاتی می شود افزود: مدیریت آب و خاک سازمان تمام تلاش خود را بکار گرفته است تا به تعهدات خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند.



رئیس جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بامدیریت واردات محصولات کشاورزی توسط این سازمان، مشکلات کشاورزان مرتفع می شود تصریح کرد: میانه قطب کشاورزی استان است و این شهرستان با دارابودن 36 سد از 135 سد استان، 30 درصد از آبهای موجود را در خود جای داده و با توجه به اینکه در تولید محصولاتی همچون برنج، گندم، سیب، ماهی و گوشت سفیدمرغ در استان پیشتاز است لذا اطلاق قطب کشاورزی استان به آن حرف گذافی نیست.



محمدیان با اشاره به کمک بلاعوض 85 درصدی دولت جهت انجام آبیاری تحت فشار گفت: برای پرداخت این تسهیلات هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و کشاورزان شایسته است از این فرصت بدست آمده استفاده نمایند چرا که ممکن است امکان استفاده از این تسهیلات بلاعوض در سالهای آینده فراهم نگردد.



وی رویکرد به کشاورزی ارگانیک و استفاده از کودهای بیولوزیک و آلی همچون کودهای دامی، کمپوست ویا تلفیقی از چند روش ذکر شده بجای کودهای شیمیایی واستفاده از روشهای غیر شیمیائی در کنترل آفات و امراض را عمده ترین سیاست سازمان جهادکشاورزی استان جهت تولید محصول سالم عنوان کرد.



به گفته محمدیان، با بهبود تغذیه گیاه که عمدتاً با مصرف بهینه کودها مخصوصاً کودهای ریزمغذی، زیستی و آلی در خاک سالم در مزرعه تحقق می‌یابد، علاوه بر افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی، کمبودها برطرف شده، وضعیت تغذیه‌ای مردم اصلاح و به دلیل افزایش ایمنی بدن، نیاز به انواع داروها در کشور بطور چشمگیری کاهش می‌یابد.