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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

احمدی اعلام کرد:

تمرینات تیم اسکواش مازندران 6 ماه تعطیل شد/ سالن برای تمرین نیست!

تمرینات تیم اسکواش مازندران 6 ماه تعطیل شد/ سالن برای تمرین نیست!

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکواش مازندران از تعطیلی شش ماهه تمرین تیم اسکواش مازندران به دلیل نداشتن سالن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم روز جهانی اسکواش اظهار داشت: خانه اسکواش مازندران، یک پروژه ملی بوده و به علت بد قولی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور، تمرین تیم اسکواش مازندران در شش ماه اخیر تعطیل شده است.

رئیس هیئت اسکواش مازندران  افزود: مازندران حتی یک سالن تخصصی کورت ندارد ولی با این وجود تیم های بانوان و آقایان استان با  تحمل سختی و تمرین در سالن های غیر تخصصی و اجاره ای، در کلیه مسابقات و لیگ های کشوری  شرکت کرده و مقام هایی را کسب کرده است.

وی افزود: در صورت بهره برداری از خانه اسکواش، هیئت استان آمادگی لازم را دارد تا مسابقات برترین های اسکواش کشور را برگزار کند.

رئیس هیئت اسکواش مازندران گفت: در چند سال اخیر، هیئت اسکواش مازندران در زمینه مسابقات، اعزام و برگزاری کلاس های توجیهی مربیگری و داوری فعالیت های چشمگیری داشته است و بازیکنان اسکواش کار مازندرانی را به مسابقات طرح نخبه یابی زیر 14سال کشور به اهواز اعزام شدند.

وی اظهار داشت:هیئت اسکواش شهرستان میاندرود در سال جاری، فعالیت خوبی داشته و از هیئت های فعال استان است.

وی با بیان اینکه هیئت اسکواش مازندران درلیگ ها و مسابقات مختلف کشوری شرکت می کند، تصریح کرد: با افتتاح خانه اسکواش، روند برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی با حضور مربی خارجی بهبود خواهد یافت.

احمدی اظهار امیدواری کرد: با تلاش هیئت و ورزشکاران، اسکواش مازندران یک نماینده در اردو تیم ملی اسکواش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اسکواش مازندران در بین هیئت های استانی اسکواش کشور، رتبه پنجم را دارد، افزود: کسب رتبه پنجم با وجود نداشتن سالن تخصصی، تلاش مربیان و پشتکار ورزشکاران تحقق یافته است.

رئیس هیئت اسکواش مازندران با بیان اینکه جلسات استانی هیئت بطور منظم برگزار شده است، از هیئت های اسکواش شهرستانها خواست تا بیمه ورزشکاران و مسئولان هیئت ها را جدی بگیرند.

این مسئول با اشاره به انعکاس تمام خبرهای اسکواش از طریق رسانه ها برای شناساندن اسکواش به مردم بیان داشت: این موضوع نقطه قوت اسکواش مازندران محسوب می شود و امیدواریم با حمایت رسانه ها این رشته ورزشی را در همه نقاط استان به صورت کامل توسعه دهیم.

احمدی، بزرگترین مشکل اسکواش مازندران را نبود سالن تخصصی اسکواش اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی و پیگیری صورت گرفته، با قول مساعد تربیت بدنی در نظر داریم، دو سالن کورت در سالن روستای لموک قائم شهر احداث شود.

کد مطلب 1455248

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