تمرینات تیم اسکواش مازندران 6 ماه تعطیل شد/ سالن برای تمرین نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم روز جهانی اسکواش اظهار داشت: خانه اسکواش مازندران، یک پروژه ملی بوده و به علت بد قولی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور، تمرین تیم اسکواش مازندران در شش ماه اخیر تعطیل شده است.

رئیس هیئت اسکواش مازندران افزود: مازندران حتی یک سالن تخصصی کورت ندارد ولی با این وجود تیم های بانوان و آقایان استان با تحمل سختی و تمرین در سالن های غیر تخصصی و اجاره ای، در کلیه مسابقات و لیگ های کشوری شرکت کرده و مقام هایی را کسب کرده است.

وی افزود: در صورت بهره برداری از خانه اسکواش، هیئت استان آمادگی لازم را دارد تا مسابقات برترین های اسکواش کشور را برگزار کند.

رئیس هیئت اسکواش مازندران گفت: در چند سال اخیر، هیئت اسکواش مازندران در زمینه مسابقات، اعزام و برگزاری کلاس های توجیهی مربیگری و داوری فعالیت های چشمگیری داشته است و بازیکنان اسکواش کار مازندرانی را به مسابقات طرح نخبه یابی زیر 14سال کشور به اهواز اعزام شدند.

وی اظهار داشت:هیئت اسکواش شهرستان میاندرود در سال جاری، فعالیت خوبی داشته و از هیئت های فعال استان است.

وی با بیان اینکه هیئت اسکواش مازندران درلیگ ها و مسابقات مختلف کشوری شرکت می کند، تصریح کرد: با افتتاح خانه اسکواش، روند برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی با حضور مربی خارجی بهبود خواهد یافت.

احمدی اظهار امیدواری کرد: با تلاش هیئت و ورزشکاران، اسکواش مازندران یک نماینده در اردو تیم ملی اسکواش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اسکواش مازندران در بین هیئت های استانی اسکواش کشور، رتبه پنجم را دارد، افزود: کسب رتبه پنجم با وجود نداشتن سالن تخصصی، تلاش مربیان و پشتکار ورزشکاران تحقق یافته است.

رئیس هیئت اسکواش مازندران با بیان اینکه جلسات استانی هیئت بطور منظم برگزار شده است، از هیئت های اسکواش شهرستانها خواست تا بیمه ورزشکاران و مسئولان هیئت ها را جدی بگیرند.

این مسئول با اشاره به انعکاس تمام خبرهای اسکواش از طریق رسانه ها برای شناساندن اسکواش به مردم بیان داشت: این موضوع نقطه قوت اسکواش مازندران محسوب می شود و امیدواریم با حمایت رسانه ها این رشته ورزشی را در همه نقاط استان به صورت کامل توسعه دهیم.

احمدی، بزرگترین مشکل اسکواش مازندران را نبود سالن تخصصی اسکواش اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی و پیگیری صورت گرفته، با قول مساعد تربیت بدنی در نظر داریم، دو سالن کورت در سالن روستای لموک قائم شهر احداث شود.