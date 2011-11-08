270 تن کالای بی کیفیت از کشور مرجوع شد

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته گذشته16 محموله کالای بی کیفیت به ارزش 393 هزار و509 دلار به وزن تقریبی 270 هزار و 700 کیلوگرم وارد کشور شده بود.

مدیرکل بازرسی کالا و امورصادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این محموله ها شناسایی شد و از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری به عمل آمد.

وی عنوان کرد: به دلیل مغایرت کالاهای این محموله ها با استانداردهای مربوطه از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری به عمل آمد.

این مسئول گفت: این امر در راستای در اجرای ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفته است ونظارتها در این زمینه تداوم دارد.

پیروزبخت یادآور شد: پس از نمونه برداری و آزمون آنها و تشخیص بی کیفیت بودن این کالاها از ورود آنها به کشور جلوگیری شد.

وی اضافه کرد: کالاهای یادشده شامل اسباب بازی-لوازم برقی خانگی، عینک، شلنگ، مداد اتود، کولر گازی، شیر پلاستیکی، کاپوچینو، عینک شنا، چرخ گوشت و سنیمای خانگی بوده است.

مدیرکل بازرسی کالا و امورصادرات و واردات سازمان ملی استاندارد افزود: کالاهای مرجوع شده تولید کشورهای چین، تایوان و مالزی بوده است.