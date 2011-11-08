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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

نجفی در گفتگو با مهر:

آذربایجان شرقی مخالف تشکیل سازمان صنعت، معدن تجارت نیست/منتظر بمانید

آذربایجان شرقی مخالف تشکیل سازمان صنعت، معدن تجارت نیست/منتظر بمانید

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دلیل عدم عملیاتی شدن ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در این استان مخالفت مسئولان محلی است، گفت: هیچ مخالفتی از سوی این استان برای تشکیل سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد و این ادغام به تدریج در سراسر کشور عملیاتی می شود.

صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکلی در ادغام سازمان های بازرگانی و صنایع و معادن آذربایجان شرقی احساس نمی شود اما این سیاست وزارتخانه مربوطه است که به تدریج کار ادغام در استان ها عملیاتی شود.

وی افزود: ممکن است برخی افراد محلی نظرات گوناگونی نسبت به عملیاتی شدن ادغام و معرفی مسئول مجموعه نوبنیاد در آذربایجان شرقی داشته باشند اما مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

نجفی با بیان اینکه برای معرفی مسئول جدید و ادغام این دو نهاد باید منتظر بود گفت: استاندار آذربایجان شرقی رسماً فرد موردنظر خود را در این خصوص معرفی کرده و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز عملیاتی کردن این ادغام را در دستور کار خود دارد.

نجفی با رد اظهاراتی از این دست که مدیران و کارکنان دو سازمان بازرگانی و صنایع و معادن آذربایجان شرقی به دلیل بلاتکلیفی انگیزه ای برای خدمات رسانی بهتر ندارد، افزود: ادغام سازمان های بازرگانی و صنایع و معادن در پنج یا شش استان کشور عملیاتی نشده که آذربایجان شرقی نیز جزو این استان هاست.
 

کد مطلب 1455250

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