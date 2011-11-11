محمد خزاعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری مدتی پیش در کشور ترکیه به اتمام رسید و هم اکنون مهدی حسینی‌وند مشغول مراحل پایانی تدوین است. هنوز صداگذار و آهنگساز پروژه مشخص نشده است. تلاش می‌کنیم فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.

وی که دبیری سی امین جشنواره فیلم فجر را امسال برعهده دارد و در عین حال تهیه کننده "قلاده های طلا " است در این باره و انصراف خود از این پروژه افزود: در این ارتباط قطعاً در آینده تصمیم می‌گیرم. هنوز مشخص نیست.

نگارش فیلمنامه "قلاده‌های طلا" یک سال طول کشیده و مدت زمان تولید این فیلم از ایده‌پردازی تا پایان فیلمبرداری 21 ماه زمان برده است.

محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، امین حیایی، نیلوفر خوش‌خلق، علیرام نورایی و ... بازیگران این فیلم هستند. این فیلم در ژانر سیاسی ساخته شده است.