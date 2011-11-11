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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

خزاعی در گفتگو با مهر:

تدوین "قلاده‌های طلا" 15 روز دیگر به اتمام می رسد

تدوین "قلاده‌های طلا" 15 روز دیگر به اتمام می رسد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی"قلاده‌های طلا" ساخته ابوالقاسم طالبی از اتمام مرحله تدوین این فیلم تا 15 روز دیگر خبر داد.

محمد خزاعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری مدتی پیش در کشور ترکیه به اتمام رسید و هم اکنون مهدی حسینی‌وند مشغول مراحل پایانی تدوین است. هنوز صداگذار و آهنگساز پروژه مشخص نشده است. تلاش می‌کنیم فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.

وی که دبیری سی امین جشنواره فیلم فجر را امسال برعهده دارد و در عین حال تهیه کننده "قلاده های طلا " است در این باره و انصراف خود از این پروژه افزود: در این ارتباط قطعاً در آینده تصمیم می‌گیرم. هنوز مشخص نیست.

نگارش فیلمنامه "قلاده‌های طلا" یک سال طول کشیده و مدت زمان تولید این فیلم از ایده‌پردازی تا پایان فیلمبرداری 21 ماه زمان برده است.

محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، امین حیایی، نیلوفر خوش‌خلق، علیرام نورایی و ... بازیگران این فیلم هستند. این فیلم در ژانر سیاسی ساخته شده است.

کد مطلب 1455252

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