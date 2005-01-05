كمبودي براي توزيع داروهاي بيماران هموفيلي وجود ندارد

دكتر علي مظلومي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مشكل ايجاد شده در چند روز گذشته مربوط به اختلاف شركت اتريشي با شركت پالايش پژوهش بود كه آن هم برطرف شد ،بنابراين در حال حاضر در خصوص داروهاي بيماران هموفيلي كمبودي وجود ندارد.

وي با بيان اينكه مسوولان در معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان هيچ گونه كشمكشي با كانون هموفيلي ندارند و فقط وظيفه قانوني خود را انجام مي دهند، اظهار داشت: وظيفه مسوولان معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان وارد كردن داروها با كيفيت و سالم است.

دكتر مظلومي ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان فقط داروهاي بيماران كانون هموفيلي را تامين و كنترل نمي كند بلكه داروي 70 ميليون نفر را تامين مي كند و اين اقلام دارويي هم شامل 1800 قلم دارو است و تا زماني كه از سلامتي هر يك از اين داروها اطمينان حاصل نكند، اجازه ورود آنها را به بازار دارويي كشور را نخواهد داد چرا كه در قبال آن مسووليت دارد.

وي تمامي كنترل و آزمايش هاي لازم بر روي اين دارو انجام شده است به همين علت اين داروها هيچ مشكلي ندارند و براي مصرف كنندگان اين دارو جاي هيچ گونه نگراني نيست.

دكتر مظلومي ضمن رد توزيع داروهاي بدون پروانه ساخت براي بيماران هموفيلي اظهار داشت: پلاسماي اين دارو از ايران به آلمان فرستاده و در آن كشور توليد شد همچنين وارد كردن آن به كشور نيز، بر اساس ضوابط همان كمپاني صورت گرفت.

وي ادامه داد: نام كارخانه توليد كننده اين دارو بر روي اين دارو نوشته نشده است چون پلاسماي اين دارو از ايران به آلمان فرستاده شده بود.