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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

کلاه کج خبر داد:

9مسیر جدید پروازی در فرودگاه خلیج فارس عسلویه برقرار می شود

9مسیر جدید پروازی در فرودگاه خلیج فارس عسلویه برقرار می شود

عسلویه - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه از برقراری 9 مسیر جدید پروازی در این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید کلاه کج بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مسیرهای عسلویه به ساری، اهواز، رشت، کیش، کرمانشاه، به صورت چارتر توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی اورژانس هوایی منطقه ویژه پارس در این فرودگاه خبر داد و گفت: با استقرار یک فروند هواپیمای BAE متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان، اورژانس هوایی منطقه ویژه پارس در این فرودگاه راه اندازی شده است.

مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه به قابلیتهای این فرودگاه اشاره کرد و اظهارداشت: فرودگاه بین اللملی خلیج فارس با 700 هکتار وسعت دارای باندی به طول چهار کیلومتر و عرض 45 بوده و از کیفی ترین تجهیزات ناوبری برخوردار است.

کلاه کج، فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه را یکی از مجهزترین فرودگاه های کشور از حیث دارا بودن استانداردهای روز دنیا دانست و تصریح کرد: این فرودگاه توان جابه جایی حدود یک میلیون نفر مسافر در سال را داراست.

وی وجود این فرودگاه را یکی از مناسب ترین زیرساختها برای عملیات پشتیبانی از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی عنوان کرد و افزود: با توجه به نیاز عملیاتی و راهبردی بودن منطقه و شاخصهای بین المللی باند دوم این فرودگاه نیز احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

کلاه کج اضافه کرد: با اجرای طرح ساخت ترمینال دوم فرودگاه بین المللی خلیج فارس، هفت تونل هوایی ساخته می‌ شود تا مسافران بدون طی مسیر به طور مستقیم وارد هواپیما شوند.

مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه یادآور شد: پس از ساخت و بهره برداری از ترمینال دوم این فرودگاه، پروازهای داخلی و خارجی تفکیک می شوند.

کد مطلب 1455261

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