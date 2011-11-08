فعالیت اکیپهای راهداری خراسان رضوی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صنیعی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای راهداری در قالب 86 اکیپ راهداری در 69 نقطه در طول 21 هزار کیلومتر راه های استان از آغاز آذرماه به مدت چهار ماه و نیم به صورت 24 ساعته مستقر می شوند.

وی در خصوص ماموریت این اکیپها نیز گفت: این گروه ها در 51 گردنه مهم بین شهری، 172 گردنه مهم روستایی و 136 منطقه مه و کولاک گیر در صورت بروز حوادث و ایجاد ضرورت حضور موثر خواهند داشت.

وی افزود: در بعضی از نقاط سرد استان که بارندگیها زودتر آغاز شده اند، به دلیل وجود امکانات مناسب پرسنل راهدار خانه ها 24 ساعته در حال انجام وظیفه است.

وی با اعلام آغاز به کار ستاد هماهنگی راهداری زمستانی از ابتدای مهر گفت: از مجموعه اقدامات این ستاد می توان به ارتباط با سازمان هواشناسی برای اخذ گزارشات پیش بینی هوا، تامین شن و نمک راهدارخانه ها و تجهیز راهدارخانه ها برای سوخت و غذا برای مسافران در راه مانده در طول زمستان اشاره کرد.

صنیعی افزود: امسال پرسنل راهداری طرح زمستانه از 800 نفر به 925 نفر افزایش یافته است.

سرپرست اداره کل راه و ترابری در ادامه گفت: همچنین امسال چهار راهدارخانه به مجموع راهدارخانه های سیار در سطح استان افزوده شده است.

صنیعی ایمن سازی راهها را از نکات بسیار مهم اداره راه و ترابری استان برشمرد و گفت: اصولا برای اینکه ترافیک سیال و روان باشد تمام اقدامات مربوطه در قالب ایمن سازی تعریف می شود.

وی اضافه کرد: از مجموع 344 نقطه حادثه خیز در سطح استان، 177 نقطه آن برطرف شده و 157 نقطه باقیمانده دیگر به صورت سرانه مرتفع می شود.

صنیعی گفت: در حدود 61 میلیارد تومان اعتبار برای رفع نقاط حادثه خیز باید هزینه شود تا شاهد کاهش میزان تلفات و خسارات در سطح جاده های استان باشیم.

سرپرست راه و ترابری استان نصب تابلوهای هشداردهنده، بنر، چراغ های چشمک زن و علائم افقی و قائم را از اقدامات آشکارسازی نقاط حادثه خیز برای رانندگان برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود 500 کیلومتر شیب شیروانی جاده های استان کاهش یافته تا اگر راننده ای خواب آلوده بود و از جاده منحرف شد وسیله نقلیه واژگون نشود.