دستگیری یکی از بستگان مشایی/ اظهارات رئیس جمهور درمورد من کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر سه شنبه در بیست و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا مدت رسیدگی به پرونده اختلاس طولانی شده است، گفت: این فساد، فساد بزرگی بود و در سالهای اخیر اتفاق افتاده است و همه باید جلوی چنین فسادهایی را بگیریم و آسیب شناسی کنیم. چطور ممکن است یک فرد در مدت کوتاهی این مقدار منابع بانکی را ببرد. باید بدانیم که 3 هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست و این شخص با جابجایی پول ها، هم پولشویی کرده و هم از دست قانون و مالیات فرار کرده است که این با تبانی بانکها بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اینکه می فرمایید چرا پرونده طولانی شده است باید بگویم که به عنوان مثال: در دو روز گذشته در ردیابی ها خانمی را پیدا کردیم که توسط این شرکت یک میلیارد تومان پول به حسابش واریز شده بود وقتی که پرسیدیم پول از کجا آمده و به چه بابت بوده توجیه نداشت. این یک مورد نیست و این پرونده ابعاد زیادی دارد. خودتان شاهدید که در سه ماه گذشته تاکنون 80 متهم دستگیر شده است و هزاران سند کارشناسی شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا خبر دستگیری آقای عنایت الله ریاحی (ع-ر) از بستگان مشایی را در ارتباط با این پرونده فساد بزرگ تایید می کنید، گفت: در بین متهمان ما شخصی به نام (ع- ر) وجود دارد که با آقای مشایی هم فامیل است.

محسنی اژه ای در پاسخ به انتشار اخباری از محفل خصوصی و محرمانه رئیس جمهور با اعضای ستاد انتخاباتی اش که اتهاماتی را به آقای اژه ای نسبت داده بودند گفت: من هم این اخبار را شنیده و دیده ام ولی نمی دانم که منتسب به رئیس جمهور است یا نه زیرا جلسه محرمانه بوده و نمی دانم که به صورت ضبط شده یا رسمی انتشار یافته یا خیر، ولی این اظهارات که مربوط به بنده است کذب محض است. مثلا آقای رئیس جمهور گفته اند که من به اژه ای فلان حرف را زده ام و ایشان به من فلان حرف را پاسخ داد که کاملا کذب است. من پیشنهاد می کنم اگر این ادعاها صحیح است همان جلسه را با همان افراد در جلوی خبرنگاران برگزار کند تا من پاسخ دهم.