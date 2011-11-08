شهروندان زنجانی در مورد اجرای پروژه های عمران شهری دغدغه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عینی‌فرد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان افزود: تذکرات شهروندان نسبت به کند شدن روند اجرای پروژه‌ها به‌ویژه ساخت پل غیرهمسطح امام حسین (ع) باید مد نظر مسئولان شهرداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز زودهنگام سرما شاهد کند شدن روند اجرایی پروژه‌ها هستیم که این موضوع باعث نگرانی شهروندان شده است.

عینی فرد افزود: شهردار باید نسبت به عملکرد پیمانکاران دقت نظر لازم را داشته باشد و تذکر لازم در خصوص تحویل به‌موقع پروژه‌ها را بدهد، چرا که شهروندان از ما انتظار کار و انجام تعهدات در اسرع وقت دارند.

رئیس شورای شهر زنجان به بالا آمدن آب از برخی منازل واقع در بافت فرسوده و کوی فرهنگ اشاره کرد و یادآور شد: بررسی موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و مسئول رسیدگی به این موضوع نیز مشخص شود تا شهروندان بین ادارات مختلف سرگردان نشوند.

همچنین شهردار زنجان در این جلسه با اشاره به اینکه همه امکانات برای اجرای پروژه‌ها فراهم است و با مساعد شدن هوا کارها طبق روال گذشته پیگیری خواهد شد گفت: البته جدول‌گذاری‌ها به ‌رغم سرمای هوا ادامه دارد و در حال حاضر عمده نگرانی‌ها در رابطه با پل غیرهمسطح امام حسین (ع) است.

سیدناصر موسوی افزود: نگرانی در رابطه با این پل به علت ترافیک موجود در محل است که انتظار داریم مردم با سعه‌صدر نسبت به این موضوع توجه داشته باشند و ما نیز تذکرات لازم را به پیمان‌کار طرح خواهیم داد.

وی با بیان اینکه سعی می‌شود قبل از فصل سرما پایه‌های پل ساخته شود ادامه داد: اجرای به موقع طرح‌ها از جمله تأکیدات مقامات استانی است و همه تلاش کارکنان شهرداری نیز در همین راستا می‌باشد.

موسوی در رابطه با مشکل بالا آمدن آب از منزل برخی از شهروندان زنجانی، گفت: سال گذشته نیز این مشکل وجود داشت، اما دلیل اصلی این مشکل مشخص نشده است و هنوز به نتیجه‌ای در این رابطه نرسیده‌ایم.