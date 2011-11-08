80 هزار متر مربع زمین های بلاتکلیف گلمکان آزاد سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: این شهرداری با استفاده از نقاشی دیواری و با کمترین هزینه در حال نوسازی دیوارهای پیر و فرسوده شهر و بهسازی نمای شهری گلمکان است.

وی افزود: برخلاف باور عمومی، می توان با صرف کمترین هزینه در حوزه خدمات شهری، شهرها را به بهترین شکل آراسته کرد.

وی اعلام کرد: شهرداری گلمکان آمادگی دارد تجربیات خود در این خصوص را در اختیار دیگر شهرداری ها قرار دهد.

حیدری در بیان دیگر فعالیت های شهرداری، اظهار داشت: شهرداری گلمکان در طول 32 ماه که از عمر ایجاد و فعالیت آن می گذرد، در طول این مدت، بیش از 90 درصد معابر شهر گلمکان را آسفالت کرده است.

شهردار گلمکان با اشاره به دستور استاندار خراسان رضوی مبنی بر ساماندهی و زیباسازی ورودی و خروجی شهرهای استان، عنوان کرد: به همین منظور تاکنون 46 هزار مترمربع از بلوار امام رضا(ع) این شهر زیرسازی و جدول کشی شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز این پروژه در مسیر دوم این بلوار در حال اجرا است و امیدوارم با توجه به سرعت مناسب اجرا، این پروژه تا آخر سال مورد بهره برداری قرار گیرد.