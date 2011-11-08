بارش حوزه دریاچه ارومیه 20 درصد افزایش یافت/ نقش تاثیرگذار بارورکردن ابرها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح بارور کردن ابرها راندمان بارشها در حوزه دریاچه ارومیه را به میزان 20 درصد افزایش دهد، افزود: این طرح یکی از راهکارهایی است که در کنار انتقال آب بین حوزه ای، افزایش راندمان آبیاری، تغییر الگوی کشت و افزایش آب‌های زیرزمینی بوده که موجب افزایش آب در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه می شود.

وی در ادامه بیان داشت: در آذربایجان غربی کار مطالعات و مکان یابی اجرای طرح بارورکردن ابرها روی دریاچه ارومیه به پایان رسیده و در زمان حاضر تجهیزات زمینی این طرح خریداری شده تا ژنراتور های زمینی در ارتفاعات غربی مرز ترکیه مستقر و در زمان مناسب مواد مورد نیاز برای باور کردن ابرها به ابرهای منطقه های معین شده شلیک شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در استان را 90 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در صورت اجرای موفقیت آمیز این طرح که مدت اجرای آن پنج سال تعیین شده پیش بینی می شود سالانه بین یک تا یک و نیم میلیارد متر مکعب آب از طریق حوزه دریاچه ارومیه وارد آن شود.

عباس نژاد در ادامه با اشاره به اینکه طرح بارور کردن ابرها می تواند بهترین گزینه کوتاه مدت برای نجات دریاچه ارومیه از وضعیت بحرانی فعلی آن باشد، ادامه داد: هم اکنون 60 درصد از مساحت دریاچه ارومیه که بالغ بر سه هزار کیلومتر مربع را شامل شده، خشک و تبدیل به شوره زار شده و میزان غلظت نمک آن نیز به بیش از 400 گرم در لیتر رسیده است.

دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و ‌بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب‌شور جهان محسوب می شود که به دلیل کاهش نزولات جوی و خشکسالیهای پی در پی سطح تراز آب آن بشدت کاهش یافته است.