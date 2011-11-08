کارگاه تخصصی پایگاه اطلاعاتی انتشارات CABI در پردیس کشاورزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی تخصصی پایگاه اطلاعاتی انتشارات CABI توسط خانم دکتر کراسیمیرا انگلوا (مدیر منطقه ای CABI و استاد اسبق دانشگاه برلین) برگزار شده است.

آقای کریستوفر آیسون (مدیر آموزش بین المللی CABI)، دیگر برگزار کننده کارگاه آموزشی تخصصی پایگاه اطلاعاتی انتشارات CABI بود.

این کارگاه آموزشی با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد ضمن اینکه در این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان از سوی ناشر گواهینامه اعطا شد.

برنامه آموزشی یادشده در تالار اجتماعات کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شده است.

CABI یک پایگاه اطلاعاتی تخصصی در حوزه کشاورزی، علوم گیاهی، علوم دامی، تغذیه و میکروبیولوژی محسوب می شود.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از مهمترین مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی است و در کرج استقرار دارد.