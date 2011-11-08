تمدید ثبت نام کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی تا پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد نظر به اینکه برخی داوطلبان در تاریخ مقرر ثبت نام، برای دریافت مدارک ثبت نام اقدام نکرده اند، با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ شد که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 آبان ماه، منحصراً در باجه های مرکزی شهرستانهای مختلف کشور (بجز شهرستان تهران که به شرح بند 2 ذیل خواهد بود) از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 19 هر یک از روزهای مذکور، نسبت به توزیع مدارک ثبت نام داوطلبان دوره های مذکور اقدام شود.

در تهران از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 19 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 آبان ماه منحصراً در مناطق پستی11، 13 ،14، 15، 16 ، 17، 18 و 19 نسبت به توزیع مدارک ثبت نام داوطلبان دوره‌های مذکور اقدام شود.

داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 90 که کارت اعتباری ثبت نام هر یک از دوره‌های مذکور را تا 19 آبان ماه دریافت می کنند، می توانند حداکثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه 19 آبان ماه با مراجعه به نشانی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور WWW.Sanjesh.org، نسبت به ثبت نام در آزمون دوره‌های مذکور اقدام کنند.

ثبت نام دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 135 رشته، 1719 کد رشته محل و با ظرفیت پذیرش حدود 61 هزار نفر در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر صورت می گیرد.