باند کیف قاپان خشن در کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری گفت: در پی افزایش وقوع کیف قاپی در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه، اکیپی از ماموران شعبه 4 اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی انتظامی استان موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

کشوری افزود: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن بود، سارقان هنگام کیف قاپی با خشونت عمل کرده و در مواردی سرقت منجر به جراحت مالباختگان که غالبا خانمهایی جوان هستند، شده بود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: با استفاده از اطلاعات کسب شده از مالباختگان و شیوه های خاص پلیسی از جمله چهره نگاری و آلبوم تصاویر متهمان سابقه دار، مشخص شد 2 نفر از سارقان حرفه ای و سابقه دار در سرقت و کیف قاپی ها دست داشته اند و در این راستا دستگیری متهمان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در پیگیری های بعدی خود دریافتند، 2 کیف قاپ تحت تعقیب به اتهام درگیری و مزاحمت توسط ماموران کلانتری 17 شهر کرمانشاه دستگیر شده اند، که بلافاصله با هماهنگی های انجام گرفته متهمان جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

کشوری گفت: متهمان در بازجویی های فنی و تخصصی بعمل آمده در آگاهی لب به اعتراف گشودند و تاکنون از 80 فقره کیف قاپی در نقاط مختلف شهر کرمانشاه پرده برداشته اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: با پیگیری های انجام گرفته کلیه مالباختگان شناسایی شده و بازجویی از متهمان جهت کشف سایر سرقت های احتمالی کماکان در دستور کار ماموران قرار دارد.