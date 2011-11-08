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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

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نخست وزیر قذافی تحویل لیبی می شود/سرنوشت سرهنگ در انتظار البغدادی

نخست وزیر قذافی تحویل لیبی می شود/سرنوشت سرهنگ در انتظار البغدادی

رسانه های خارجی لحظاتی پیش از تصمیم دستگاه قضایی تونس برای تحویل نخست وزیر رژیم سرنگون شده قذافی به شورای انتقالی لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد : دستگاه قضایی تونس تصمیم گرفت البغدادی المحمودی نخست وزیر رژیم سرنگون شده قذافی را به شورای ملی انتقالی لیبی تحویل دهد.

خاطر نشان می شود سازمان عفو بین الملل در نامه ای به وزارت دادگستری تونس از این کشور خواسته بود که البغدادی المحمودی نخست وزیر رژیم هفتاد ساله قذافی را به شورای انتقالی لیبی تحویل ندهد.

در این نامه آمده بود : در صورتی که المحمودی به لیبی جدید تحویل داده شود با خطر مرگ روبرو خواهد شد به ویژه اینکه اعدامهای خارج از قانون و شکنجه ها به شدت در جریان است.

این در حالی است که المحمودی در نامه ای به بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرده بود: من به عنوان یک شهروند در خدمت لیبی بودم از شما می خواهم که نزد مقامات تونس وساطت کنید تا مرا به شورای انتقالی تحویل ندهند، زیرا نگران سرنوشت خود و خانواده ام هستم.
کد مطلب 1455285

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