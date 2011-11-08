احداث 100 دکه عرضه و فروش گل در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین با اشاره به اهمیت گل در نشاط و شادابی زندگی گفت: شهرداری تبریز در سالهای اخیر با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، همچنین توسعه فضای سبز درصدد افزایش نشاط اجتماعی شهروندان است که توسعه مراکز تولید و عرضه گل نیز می تواند نقش بسزایی در ایجاد شادابی اجتماعی داشته باشد.



نوین همچنین با اشاره به ایجاد گلخانه های صنعتی توسط شهرداری تبریز در چندسال اخیر تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر در هشت منطقه از مناطق ده گانه شهر تبریز گلخانه صنعتی احداث شده و نیاز شهر تبریز در این بخش تامین شده است.



وی با اشاره به پرورش گل و نهال در این گلخانه ها تاکید کرد: گلخانه های صنعتی تبریز با هدف صرفه جویی میلیارها تومان از بودجه شهرتبریز، تامین گل ها ونهال های شهر تبریز باتوجه به هوا ، خاک و اقلیم خاص منطقه، تلاش برای حل نیازهای دیگر شهرهای کشور و حتی خارج از کشور از مهمترین اهداف احداث این گلخانه ها است.



شهردار تبریز با اشاره به اینکه با بهره برداری از این دکه های عرضه گل شهروندان به راحتی خواهند توانست گل های مورد نیاز خود را تهیه کنند، گفت: در جهت حفظ و گسترش فضای سبز و نگهداری و پرورش گلهای زینتی، احداث این گلخانه ها بسیار لازم و ضروری بود و طراحی چنین فضاهایی در جهت توسعه فضای سبز شهری بسیار مفید خواهد بود.



نوین تاکید کرد: شهرداری تبریز در یک سال گذشته با تهیه گلدان های ویژه و نصب آن در ساختمان های عمومی شهر تبریز در تلاش است تا روحیه نشاط و شادابی را به جامعه تزریق کند.



وی همچنین توجه به افزایش سرانه فضای سبز شهری را از مهمترین اقدامات شهرداری تبریز اعلام کرد و افزود: اجرای سریع طرح جنگل کاری ارتفاعات عون بن علی، جنگل کاری در پارک عباس میرزا، طرح توسعه چهار برابری پارک ایل گؤلی، پارک بزرگ تبریز، توسعه پارک ها و بوستان های محلی، تملک باغات لاله، چایکنار، رواسان و نیز اجرای طرح کاشت یک میلیون درخت و نهال در فضاهای خالی شهر از مهم ترین و اثربخش ترین اقدامات شهرداری تبریز در حوزه فضای سبز طی سال های گذشته بوده است.



به گفته نوین، با اجرای این طرح ها شهرداری تبریز موفق شد سرانه فضای سبز تبریز را از هشت متر در سال 84 به 12 متر در حال حاضر افزایش داده و امیدواریم با اجرای برنامه های پیش بینی شده شاهد افزایش سرانه فضای سبز به 16 متر مربع باشیم.