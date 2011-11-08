300 زوج جوان در فرهنگسرای خانواده آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عصارنیا قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری برنامه "کوچه خوشبختی" با بیان اینکه برگزاری برنامه های تخصصی برای زوجین از اولویت های اول این فرهنگسراست اظهار داشت: هم اکنون یکی از این نوع برنامه ها با عنوان "کوچه خوشبختی "در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: استادان مجرب و دبیران کانون خانواده در هفت فرهنگسرای سطح شهر مشهد برای آموزش های زوجین فعالیت می کنند.

عصارنیا ادامه داد: با آغاز این طرح هر هفته برنامه های مختلف ومتنوعی برگزار می شود که 300 زوج در برنامه این هفته در فرهنگسرای خانواده حضور پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: برپایی 15 کارگاه آموزشی با حضور یک هزار و 500 نفر نیز از دیگر برنامه های هفته آینده فرهنگسراها خواهد بود.

گفتنی است، برنامه های مذکور پنج شنبه و جمعه هر هفته بعد ازظهرها در فرهنگسراهای سطح شهر مشهد اجرا می شود.