تیم فوتبال اتحاد نوین گلستان به لیگ توابع استانی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در فینال این مسابقات که ظهر سه شنبه برگزار شد این تیم برابر تیم شهدای ورامین قرار گرفت و توانست با پنج گل این تیم را در زمین ورزشی الهیه مغلوب کند.

این در حالی است که تیم فوتبال اتحاد نوین شهر گلستان از توابع شهرستان بهارستان در جریان دیداررفت به تساوی یک _ یک در زمین ورزشی حریف دست یافت و در بازی برگشت که در واقع فینال این دوره از مسابقات استانی به شمار می رفت توانست با پنج گل به لیگ برتر استان تهران(زیر کشوری)راه یابد و این موفقیت در طی سالیان اخیر برای این شهرستان بی نظیر بود.

سرپرست تیم فوتبال اتحاد نوین با اظهار خرسندی از موفقیت اعضای این تیم گفت:بسیار خرسندیم که پس از سالها جوانان این منطقه توانستند با تلاش خود جایگاه این شهر را در سطح استان و کشور تثبیت کنند.

اکبر ولایتی در حاشیه فینال این دوره از مسابقات اظهار داشت:به رغم اینکه این دوره از مسابقات برای ما از حساسیت ویژه ای برخوردار بود خوشبختانه توانستیم به یک موفقیت بزرگ ورزشی در سطح استان دست یابیم.

به گفته وی این توفیق ارزشمند پس از دو سال نصیب این شهرستان شده است.

وی با بیان اینکه ما با دست خالی به این مرحله حساس استانی راه پیدا کرده ایم تصریح کرد:اعضای تیم اتحاد نوین شهر گلستان بادست خالی و بدون هیچ گونه حمایت و صرفا با توکل به خداوند توانستند این توفیق را آن هم پس از دو سال کسب کنند.

ولایتی با قدردانی از توجه ویژه اداره ورزش جوانان این شهرستان گفت:در این توفیق ارزشمند "خانی" به عنوان ریاست اداره ورزش و جوانان نقش بسزایی دارد که ضمن قدردانی از وی و مجموعه آن اداره از دیگر مسئولین شهرستان انتظار می رود که به این معقوله نگاه ویژه ای داشته باشند.