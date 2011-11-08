400 مقاله به همایش ملی شهر الکترونیک همدان ارسال شد

محمدمهدی شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری همایش ملی شهر الکترونیک یک اتفاق خجسته در حوزه شهرسازی الکترونیک است، افزود: این همایش پیوند بین رشته های مختلف علمی و دانشگاهی را مستحکم می کند.

وی اظهار داشت: شهر الکترونیک به علت گستردگی در همه حوزه ها از جمله خدمات شهری، زیرساختها، پلیس الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی به آموزش و فرهنگ سازی نیاز دارد.

شیرمحمدی تاکید کرد: این موضوع همواره مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است و مطالعه در این حوزه به صورت بین رشته ای انجام می شود.

دبیر همایش ملی شهر الکترونیک با بیان اینکه این همایش 24 آذر امسال در همدان برگزار می شود، عنوان کرد: تاکنون 450 علاقمند و پژوهشگر در حوزه شهر الکترونیک در این همایش ثبت نام و 400 پژوهشگر نیز آخرین دستاوردهای علمی را به این همایش ارسال کرده اند.

شیرمحمدی با بیان اینکه مهلت ارسال مقالات به همایش ملی شهر الکترونیک به پایان رسیده است، گفت: علاقمندان برای شرکت در این همایش با ثبت نام در سامانه اینترنتی آن از نشستهای مختلف این همایش در حوزه شهر الکترونیک استفاده خواهند کرد.

شیر محمدی با بیان اینکه 30 عضو هیئت علمی از 15 دانشگاه کشور با تخصصهای مختلف در کمیته علمی همکاری دارند افزود: روند داوری مقالات رسیده به همایش آغاز شده و اوایل آذرماه نتایج داوری مقاله ها اعلام می شود.