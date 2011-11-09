پذیرش 25 تا 30 درصدی دانشجویان دوره دکتری به صورت مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور با داشتن 26 بیمارستان، 81 مرکز تحقیقاتی 20 هزار دانشجو نیازمند تعریف جدیدتری از ارتباطات انسانی است که با الکترونیکی کردن فعالیت های دانشگاه امکان پذیر می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نقش فناوریهای نوین در کاهش محدودیت های زمانی، اظهار داشت: با راه اندازی فناوری های نوین ارتباطی در بیمارستان ها به راحتی می توان شیوه های مدیریتی را در جهت کنترل، اعمال مدیریت و دسترسی سریع به اطلاعات پایه ارتقاء داد.



وی از راه اندازی طرح بررسی شیوه های مدیریتی مسئولان بیمارستان ها خبر داد و افزود: طبق تصمیم گیری های صورت گرفته از ابتدای آذرماه سال جاری بررسی هایی در خصوص برنامه های مدیران بیمارستان ها در جهت عملکرد بهتر و به روزتر صورت خواهد گرفت به طوریکه این طرح هر سه ماه یک بار اجرا می شود.



لاریجانی با بیان اینکه ارتباطات سنتی نمی تواند جوابگوی نیازهای علمی کشور باشد، تصریح کرد: با توجه به نقش فناوری های نوین در کاهش محدودیت های زمانی و مکانی می توان با تکنولوژی های الکترونیکی، سرعت ارتباطات علمی بین مراکز مختلف در خارج و داخل افزایش دهد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به پذیرش 25 تا 30 درصد دانشجویان دوره دکتری به صورت مجازی در این دانشگاه توضیح داد: تلاش می کنیم پذیرش دانشجویان دوره دکتری در رشته هایی که نیازمند آزمایشگاه نیستند، به صورت مجازی صورت گیرد.



وی با تاکید بر اینکه مسیر الکترونیکی شدن دانشگاه باید به صورت تخصصی صورت گیرد، گفت: تلاش می کنیم با راه اندازی مرکز IT تمامی مراکز، بیمارستان ها و دانشکده ها را با همدیگر لینک داده تا با ارتباطات سریع تر و به روزتر مسیر توسعه را ادامه دهیم.

ایجاد انجمن تله مدیسین در کشور





در این همایش همچنین مصطفی بهمن آبادی دبیر علمی این کنگره از ایجاد انجمن تله مدیسین خبر داد و گفت: این انجمن با مدل سازی از انجمن تله مدیسین آمریکا به عنوان قوی ترین انجمن های تله مدیسین دنیا تاسیس می شود.