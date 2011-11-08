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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

بارش برف نمایشهای خیابانی جشنواره تئاتر کودک را به داخل سالنها برد

بارش برف نمایشهای خیابانی جشنواره تئاتر کودک را به داخل سالنها برد

همدان - خبرگزاری مهر: قائم مقام مدیر اجرایی هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: به علت بارش برف نمایش های خیابانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان در داخل مجتمع های فرهنگی و هنری و سالن های مدارس اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن افزود: بارش برف در استان همدان خللی در اجرای برنامه های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ایجاد نکرده و همه نمایش ها طبق برنامه قبلی اجرا می شود.

فروتن افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی استان همدان، پیش بینی های لازم در این مورد انجام شده و تمهیدات لازم اتخاذ شده است.

فروتن اظهار داشت: آب و هوا تاثیری بر نحوه اجرای برنامه ها نداشته و با وجود بارش برف در شهر همدان، نمایش ها با استقبال عمومی کودکان و نوجوانان مواجه شده است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هم اکنون در همدان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1455296

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