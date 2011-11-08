"فیلیپو اینزاگی" به میلان بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلیپو اینزاگی 38 ساله بخش زیادی از رقابت‌های سال 2011 را به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو از دست داد اما اکنون به مرز آمادگی رسیده و می تواند جای خالی "آنتونیو کاسانو" که به دلیل عمل جراحی قلب، خانه نشین شده را پر کند.

اینزاگی در گفتگو با "کوریرا دلواسپورت" اظهار داشت: 2 ماهی می شود که با تیم تمرین می کنم. در حال حاضر به مرز آمادگی رسیده‌ام و این برای باشگاه بسیار مهم است.

قرارداد اینزاگی در پایان رقابت‌های فصل جاری با میلان به پایان می رسد اما هنوز قرارداد جدید به او پیشنهاد نشده است. این بازیکن تمدید قرارداد و ماندن در میلان را اولویت خود برشمرده است.

وی تصریح کرد: من عاشق هواداران میلان هستم و برایم جای بسی شرمندگی است چنانچه نتوانم فوتبال خود را در این تیم به پایان ببرم.