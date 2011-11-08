به گزارش خبرنگار مهر، براساس نقشه‌های پیش یابی سامانه بارش زا امروز( 17 آبان ماه) در نیمه شمالی فعال است و بارش باران و برف و وزش باد در این نواحی ادامه دارد.

از امشب با عبور سامانه از میزان ابرناکی و بارش از سمت غرب کاسته شده و در صبح چهارشنبه هوای سرد در نیمه شمالی کشور غالب است.

از روز پنجشنبه تا یکشنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور افزایش می یابد.

همچنین امروز در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان و در روز چهارشنبه در استان سیستان و بلوچستان ابرناکی، وزش باد، بارش باران و رعد و برق رخ می دهد.

امروز نیز وزش باد شدید و گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان تداوم داشته و از فردا از میزان سرعت وزش باد کاسته می شود.

در استان تهران نیز امروز هوا ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد خواهد بود و در اوایل شب با کاهش ابر مواجه می شویم. فردا نیز آسمان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی است و در روز پنجشنبه هم آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد خواهیم داشت.