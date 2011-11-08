  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

هواشناسی اعلام کرد:

ادامه بارشها در نیمه شمالی/ آسمان تهران پنجشنبه صاف می‌شود

ادامه بارشها در نیمه شمالی/ آسمان تهران پنجشنبه صاف می‌شود

سازمان هواشناسی با پیش‌بینی ادامه بارش باران، برف و وزش باد در نیمه شمالی کشور اعلام کرد: از تراکم ابرهای آسمان استان تهران تا اوایل شب کاسته می‌شود و فردا پایتخت آسمانی نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس نقشه‌های پیش یابی سامانه بارش زا امروز( 17 آبان ماه) در نیمه شمالی فعال است و بارش باران و برف و وزش باد در این نواحی ادامه دارد.

از امشب با عبور سامانه از میزان ابرناکی و بارش از سمت غرب کاسته شده و در صبح چهارشنبه هوای سرد در نیمه شمالی کشور غالب است.

از روز پنجشنبه تا یکشنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور افزایش می یابد.

همچنین امروز در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان و در روز چهارشنبه در استان سیستان و بلوچستان ابرناکی، وزش باد، بارش باران و رعد و برق رخ می دهد.

امروز نیز وزش باد شدید و گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان تداوم داشته و از فردا از میزان سرعت وزش باد کاسته می شود.

در استان تهران نیز امروز هوا ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد خواهد بود و در اوایل شب با کاهش ابر مواجه می شویم. فردا نیز آسمان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی است و در روز پنجشنبه هم آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد خواهیم داشت.

کد مطلب 1455299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها