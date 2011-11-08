رسیدگی به پرونده باغ قلهک در دادسرای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ایعصر سه شنبه در بیست و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پیگیری ماجرای باغ قلهک اظهار داشت: در صورتی که مرجع رسمی شکایتی به دادسرا ارسال کند موظف به رسیدگی هستیم. این در حالی است که دادستانی می‌تواند در این پرونده از نظر جنبه عمومی وارد شود.



وی با اشاره به عزم قوه قضائیه برای برخورد قاطع با زمین خواری تاکید کرد:‌ شورای حفظ حقوق بیت المال در استانها به صورت هفتگی و ماهیانه جلساتی را برگزار و پرونده‌های زمین خواری را پیگیری می‌کند. در مورد زمین خواری تنها برخورد قضائی جوابگو نیست این در حالی است که با جدیت قوه قضائیه اموال بسیاری تا کنون به بیت المال بازگشته است و افرادی محکوم و در زندان به سر می‌برند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در دولت هشتم زمین‌های بزرگی در اختیار مردم قرار گرفت تا طرح‌هایی را در آن اجرا کنند. البته قانون دولت را موظف کرده است در صورتی که این زمین‌ها مورد استفاده قانونی قرار نگرفت دولت موظف است آنها را پس بگیرد. اگر دولت زمینی را به مردم واگذار کرده است حق استرداد دارد. دستگاه‌های مسئول همانند محیط زیست و منابع طبیعی باید زمین را واگذار نکنند و اگر چنین اتفاقی رخ داد می‌توانند موضوع را از طریق شکایت پیگیری کنند. متاسفانه در برخی از موارد این سازمان‌ها موضوع را پیگیری نکرده یا به حکم صادره اعتراض نمی‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پیگیری پرونده جنایات آمریکا علیه ایران در قوه قضائیه گفت: دادستان کشور موظف شده است سهم قوه قضائیه را در این پرونده پیگیری کند. پرونده سنگینی با توجه به اقدامات آمریکا در کشور تشکیل می‌شود. تا هفته آینده اولین گزارش قوه قضائیه در این باره آماده و اعلام می‌شود.

محسنی اژه‌ای با رد دستگیری معاونان رئیس جمهور در مورد پرونده فساد بزرگ بانکی تصریح کرد: هیچیک از معاونان رئیس جمهور به عنوان متهم در پرونده فساد بزرگ بانکی دستگیر نشده‌اند.