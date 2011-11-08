به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله اکبری تالارپشتی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: از مکتب و اهل بیت و قرآن در جامعه اسلامی باید محافظت شود.

وی افزود: شرایط فعلی کشور برای ارتقای معارف قرآنی در مدارس و دستگاههای فرهنگی آماده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در کشوری مانند لیبی یک میلیون حافظ قرآن وجود دارد، تصریح کرد: ایران اسلامی اکنون 12 میلیون حافظ قرآن داشته که این تعداد باید افزایش یابد.

اکبری با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای جهان، افزود: گسترش این موج سبب تقویت و اشاعه منویات رهبری و ترویج فرهنگ ولایت فقیه بین کشورهای جهان می شود.

وی بیان داشت: متاسفانه برخی افراد سودجو در داخل کشور می خواهند از طریق ولایت فقیه، به مقاصد آنی و سودجویی خود دست یابند که ملت ایران دست این اجانب را از جامعه قطع خواهد کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به وجود افراد بسیجی و ارزشی در دستگاه تعلیم و تربیت مازندران گفت: ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم در مدارس استان با کمک این نیروهای ارزشی، تسهیل می شود.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: تلاش جدی تری برای تقویت مطالبات امروز جامعه اسلامی که همان ترویج معارف دینی و قرآنی بوده در مدارس صورت گیرد.

محمد علی امیری افزود: برای داشتن مدرسه موفق و اثرگذار باید معارف قرآنی به صورت اثرگذار و کارگروهی به دانش آموزان آموزش داده شود.