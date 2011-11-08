آخرین سانس نمایش "هی تو" در جشنواره تئاتر کودک اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "هی تو" آخرین اجرای خود را نیز در آمفی تئاتر شهید آوینی پشت سر گذاشت تا مورد قضاوت داوران این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان قرار گیرد.

امید نیاز از بازیگران این تئاتر در پایان اجرای نمایش "هی تو" اظهار داشت: کار کودک و نوجوان کار سخت و دشواری است و حساسیت بالاتری نسبت به کار بزرگترها دارد.

وی بیان داشت: کارهای تولیدی برای کودکان باید دارای جاذبه برای درگیر کردن مخاطبان باشد.

نیاز با بیان اینکه نمایش"هی تو" به دنبال تلنگر زدن به مخاطب است، افزود: نمایش"هی تو" به مخاطب القا می کند که هر کسی در هر زمینه ای مطلق نیست و هر اتفاقی به صورت نسبی در هر فردی رخ می دهد.

وی گفت: نمایش "هی تو" در مورد پنج کارگر ساختمانی است که در حال ساخت یک کارخانه شکلات سازی هستند و پسربچه ای برای مهندس ساختمان روزنامه می آورد که در آن قصه ای در مورد کارخانه شکلات سازی وجود دارد...

یکی دیگر از بازیگران "هی تو" نیز با بیان اینکه کودک درون بازیگر تئاتر باید زنده باشد، افزود: بازیگر با کودک درون خود درک صحیح و درستی از تئاتر کودک خواهد داشت.

امیر یاردوستی افزود: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در چند سال اخیر موجب رشد و شکوفایی این هنر در زمینه تئاتر کودکان شده و به طور قطع تأثیرگذاری بسیاری در قشر کودک و نوجوان دارد.

وی عنوان کرد: برگزاری ورک شاپ ها و سمینارهای مختلف علمی و کاربردی در زمینه تئاتر گام ارزشمندی در راستای تبادل تجربیات ارزشمند هنرمندان این عرصه است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در همدان در حال برگزاری است.