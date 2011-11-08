تحرکات انتخاباتی در هر موقعیت رصد می شود

اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به رغم همه تکاپوهای غرب از حمایت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته وی با وجود همه حساسیتها انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی در زمان تعیین شده و با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای برگزار خواهد شد.

این مقام امنیتی در شهرستان بهارستان تصریح کرد: در حوزه انتخابات ،ما فعالیت های رسمی خود را از ماه ها پیش آغاز کرده ایم و کلیه تحرکات انتخاباتی از سوی نامزدهای احتمالی و طرفداران آنان را رصد می کنیم.

اصغری با هشدار به کسانی که بخواهند نسبت به امنیت و سلامت انتخابات،مطالب غیر واقعی را به جامعه و افکار عمومی تلقین کنند، گفت: امیدواریم که همه نامزدهای احتمالی و همچنین طرفداران آنان قانون را بهترین ملاک کاری خود در این عرصه قرار دهند و مطمئن باشند که قانون نیز در صورت قانون مداری آنان حمایتهای لازم را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: اگر یک نامزدی در این شهرستان بخواهد نسبت به تشویش اذهان عمومی و زیر سئوال بردن سلامت انتخابات سخنانی را مطرح کند مطمئن باشد که همه مسئولین اجرایی سکوت نخواهند کرد و به صورت قانونی برخورد لازم را خواهند داشت.

این مسئول انتظامی و سیاسی در شهرستان بهارستان انتخابات آتی را یکی از پرشورترین انتخابات ها یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به خیزشهای اخیر کشورهای مسلمان که همگی نشات گرفته از پیام ارزشمند انقلاب اسلامی است دشمنان نظام را سخت به ستوه آورده و به همین دلیل مردم با حضور حداکثری خود نمایش دیگری را به رخ دشمنان خواهد کشید.