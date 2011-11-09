به گزارش خبرگزاری مهر، آرش دادگر کارگردان نمایش "حریم" با حضور در برنامه "صدای صحنه" و در گفتگو با امین خرمی و سعید اسلام‌زاده از منتقدان تئاتر این نمایش را تحلیل می‌کنند.

بررسی ساختار نمایش، تحلیل نحوه نگارش این نمایش و دیگر نوشته‌های آرش عباسی چگونگی طراحی صحنه و سبک کارگردانی این اثر از جمله موضوعاتی است که در ارتباط با نمایش "حریم" که در حال حاضر در برج آزادی روی صحنه است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.



"صدای صحنه" به تهیه‌کنندگی و سردبیری سید افضل عبادی روز چهارشنبه هجدهم آبان ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.