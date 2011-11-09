  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۶

نمایش "حریم" در رادیو گفتگو بررسی می‌شود

نمایش "حریم" در رادیو گفتگو بررسی می‌شود

رادیو گفتگو در برنامه این هفته "صدای صحنه" به بررسی نمایش "حریم" با حضور کارگردان این نمایش می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش دادگر کارگردان نمایش "حریم" با حضور در برنامه "صدای صحنه" و در گفتگو با امین خرمی و سعید اسلام‌زاده از منتقدان تئاتر این نمایش را تحلیل می‌کنند.

بررسی ساختار نمایش، تحلیل نحوه نگارش این نمایش و دیگر نوشته‌های آرش عباسی چگونگی طراحی صحنه و سبک کارگردانی این اثر از جمله موضوعاتی است که در ارتباط با نمایش "حریم" که در حال حاضر در برج آزادی روی صحنه است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

"صدای صحنه" به تهیه‌کنندگی و سردبیری سید افضل عبادی روز چهارشنبه هجدهم آبان ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.

کد خبر 1455308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها