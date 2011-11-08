امر به معروف و نهی از منکر موجب کاهش جرایم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فراست طلب ظهر سه شنبه درنشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر گفت: زندگی پربرکت ائمه اطهار(ع) بویژه حضرت‌ سید الشهداء (ع)،پیوسته برپا دارنده امربه معروف ونهی ازمنکربوده و ضرورت ترویج آن در جامعه امروز ریشه ای دینی و مذهبی دارد.

وی اظهارداشت: احیاء امر به معروف و نهی از منکر نیازمند فراهم‌ کردن ساختارهای مناسب و مطابق با نیازهای جامعه است و باید با برنامه ریزی مدون زمینه لازم در زندانها برای نهادینه ‌شدن این فریضه دینی ایجاد شود.

فراست طلب هدف از گسترش امربه معروف و نهی ازمنکر در زندانها را اصلاح و تربیت زندانیان برشمرد و افزود: برنامه های امر به معروف و نهی از منکر باید به گونه‌ای اجرا شود تا به تغییرات سالم در رفتار و کردار زندانیان منجر شود.

این مسؤل به ریشه و علل ارتکاب جرائم و بزهکاری ها اشاره کرد و گفت: آسیب شناسی جرائم زندانیان نشان می دهد اگرافراد، معروفها و منکرات را به خوبی می شناختند و به آن عمل می کردند، هرگز جرمی اتفاق نمی افتاد و فرد در زندان محبوس و مطرود نمی شد.



مدیرکل زندانهای قزوین فعالیتهای فرهنگی و مناسبتهای مذهبی را در ترویج امر به معروف و نهی ازمنکر مهم دانست و یادآورشد: در اجرای برنامه های مناسبتی و مذهبی گرامیداشت بزرگان دینی و شناساندن روش زندگی و سیره ائمه معصومین (ع) به زندانیان از اهمیت خاصی برخوردار است و برای رسیدن به این هدف باید مؤثرترین راهکارهمراه با رعایت اصول و مقررات استفاده شود.

فراست طلب تصریح کرد: اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت زیادی برخورداراست و در این کار باید افرادی انتخاب شوند که دارای تجربه بوده و تاثیرگذار باشند.



مدیرکل زندانهای قزوین اجرای برنامه های فرهنگی زندانها را ضروری دانست و گفت: رشد و شکوفایی دینی در زندانیان، زمینه ساز اصلاح رفتار و تغییر شخصیت آنها می شود.

وی بیان کرد: حضور مبلغین دینی در زندانها برای ترویج فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر اثرگذار است و افرادی باید در این بخش فعالیت کنند که نسبت به مسائل دینی واخلاقی شناخت کافی داشته باشند.

مدیرکل زندانهای قزوین اظهارداشت: بروز رفتارهای خوب بهترین تبلیغ برای اشاعه امربه معروف و نهی ازمنکر است واصلاح دیگران زمانی محقق می شودکه زمینه خودسازی و تغییر رفتار درخود ما نیز بوجود آمده باشد.

فراست طلب بااشاره به نزدیک شدن ماه محرم گفت: هفته اول محرم به ترویج فریضه امر به معروف ونهی ازمنکر اختصاص یافته و بایستی برنامه های زمانبندی شده برای همه پرسنل، سربازان وظیفه، زندانیان و خانواده آنها به نحو مطلوبی برگزار شود.

وی از برگزاری نمایشگاه ویژه این ستاد در هفته اول ماه محرم هم خبرداد و گفت: این نمایشگاه با محور امربه معروف و نهی ازمنکر در زندانهای استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل زندانهای قزوین درپایان خواستار اجرای دقیق این فریضه الهی درهمه زندانهای استان شد.

