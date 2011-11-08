7146 راس دام زنده در البرز بازرسی بهداشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموع تعداد هفت هزار و 146 راس دام زنده و دو هزار و 577 راس دام ذبح شده توسط دامپزشکی البرز در روز عید قربان مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت.

همچنین با همکاری اداره کل دامپزشکی استان البرز، 74 لاشه مورد اصلاح قرار گرفت و سایر اقدامات مورد نیاز نیز انجام شد.

همزمان با عید سعید قربان 17 مرکز عرضه بهداشتی دام توسط اداره کل دامپزشکی در استان البرز برپا شد و تعداد 80 نفر دکتر دامپزشک، کارشناس و کاردان دامپزشکی و روحانی در این پایگاهها به نظارت بهداشتی و شرعی پرداختند.

21 اکیپ سیار نیز در مکانهایی که از قبل معرفی شده، بود مستقر شده و فعالیتهای مربوطه را انجام دادند ضمن اینکه نظارتها و فعالیتهای یادشده در راستای تامین سطح بهداشتی مطلوب انجام شد.

همچنیندر این روز صیدایی معاون برنامه ریزی استانداری البرز، منصورخاکی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و تبرایی مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به بازدید از مراکز عرضه در سطح شهر پرداختند.

جمعی از همکاران سازمان دامپزشکی و برایی نژاد مدیرکل دامپزشکی استان نیز در این روز به بازدید از مراکز عرضه در سطح شهر پرداختند.