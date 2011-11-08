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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

نماینده عراق:

منافقین بازوی قدرتمند صدام معدوم/اعضای فرقه رجوی باید اخراج شوند

منافقین بازوی قدرتمند صدام معدوم/اعضای فرقه رجوی باید اخراج شوند

نماینده ائتلاف دولت قانون با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین بازوی قدرتمند رژیم بعثی صدامی سابق به شمار می آمدند، بر ضرورت اخراج آنها از عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، جواد البزونی بر ضرورت اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق در اسرع وقت و بدون تاخیر تاکید کرد.

وی افزود: اعضای گروهک منافقین بازوی قدرتمند رژیم صدام معدوم بودند و به طور مستقیم و عملی در قلع و قمع معترضان در مرکز و جنوب عراق مشارکت داشتند.

بزونی در ادامه گفت : حضور منافقین در عراق بر خلاف قانون اساسی این کشور است و ساکنان اردوگاه اشرف باید تا اواخر سال خاک عراق را ترک کنند.

خاطر نشان می شود اردوگاه اشرف که اخیرا به "عراق جدید" تغییر نام داده است، در استان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.
 

کد مطلب 1455313

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