پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی این کنگره گفت: نخستین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران در سال 86 با هدف ایجاد ارتباط بیشتر بین اساتید علوم پایه و بالینی آغاز به کارکرد که پس از گذشت چهار دوره از آن احساس می کنیم که به این هدف مهم رسیده ایم.

شهره فرشاد افزود: برگزاری این کنگره به ایجاد ایده های جدید و درمان بیماریهای عفونی در کشور نیز کمک کرده است.

وی اظهار داشت: حدود 700 مقاله به دبیرخانه پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ارسال شد که پس از داوری 380 مقاله به صورت پوستر و 38 مقاله نیز برای سخنرانی پذیرفته شدند.

دبیرعلمی این کنگره گفت: طی سه روز برگزاری این کنگره حدود 15 سخنرانی جامع نیز از اساتید سراسر کشور ارائه می شود که در این سخنرانیها مطالب جدید و به روز در مورد بیماریهای واگیر در کشور مطرح می شود.

وی بیان کرد: برگزاری پنج پانل علمی و چهار کارگاه آموزشی از دیگر برنامه های پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران است که در سالنهای سینا و صدرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می شوند.

رئیس دفتر بخش پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با حضور در این کنگره گفت: برگزاری این کنگره ها فرصت مناسبی برای آموزش به جوانان از جمله رزیدنتهای بخشهای مرتبط با موضوع است که باید شرایط مناسب را برای حضور آنها فراهم کنیم.

سید علی ملک حسینی افزود: ما در زمینه بیماریهای عفونی نیاز به پیشرفتهای بیشتری داریم که حضور جوانان در این گونه کنگره ها می تواند سرآغاز تحقیقات علمی و به دست آوردن نتایج مناسب و پیشرفت علمی شود.