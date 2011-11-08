550 مدرسه قرانی در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز رضایی با اشاره به رویکرد قرآنی آموزش و پرورش در سالهای اخیر گفت: در سالتحصیلی گذشته 10 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور ایجاد و راه اندازی شد.



رضایی با اشاره بر فعالیت این 550 مدرسه قرانی تصریح کرد: اغلب دانش آموزان این مدارس دوره های آموزشی اول و دوم و بعضی ها حتی دوره سوم را هم با موفقیت گذراندند.



وی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص یادگیری قرآن توسط وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش با استفاده از تجربه موفق سالهای گذشته طرح حفظ قرآن کریم توسط دانش آموزان و معلمان را در راستای حفظ 10میلیونی مردم طراحی و برنامه ریزی کرد که با وجود وسعت سنگینی کار این طرح هم با استقبال گرم مردم و همت والای دولت و حوزه های علیه و ائمه جمعه و جماعات به سرانجام خوب خواهد رسید.



مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی همچنین یادآور شد: سهم آموزش و پرورش استان در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در گام اول 20 درصد دانش آموزان و چهار درصد فرهنگیان استان است که با همت والای همکاران فرهنگی استان و مجموعه حافظان و قاریان و یاری و مساعدت مسئولان استانی و سایر دستگاههای اجرایی و فرهنگی در تحقق اهداف این نهضت عظیم قرآنی نیز موفق خواهیم بود .

