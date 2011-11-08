550 مدرسه قرانی در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز رضایی با اشاره به رویکرد قرآنی آموزش و پرورش در سالهای اخیر گفت: در سالتحصیلی گذشته 10 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور ایجاد و راه اندازی شد.
رضایی با اشاره بر فعالیت این 550 مدرسه قرانی تصریح کرد: اغلب دانش آموزان این مدارس دوره های آموزشی اول و دوم و بعضی ها حتی دوره سوم را هم با موفقیت گذراندند.
وی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص یادگیری قرآن توسط وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش با استفاده از تجربه موفق سالهای گذشته طرح حفظ قرآن کریم توسط دانش آموزان و معلمان را در راستای حفظ 10میلیونی مردم طراحی و برنامه ریزی کرد که با وجود وسعت سنگینی کار این طرح هم با استقبال گرم مردم و همت والای دولت و حوزه های علیه و ائمه جمعه و جماعات به سرانجام خوب خواهد رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی همچنین یادآور شد: سهم آموزش و پرورش استان در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در گام اول 20 درصد دانش آموزان و چهار درصد فرهنگیان استان است که با همت والای همکاران فرهنگی استان و مجموعه حافظان و قاریان و یاری و مساعدت مسئولان استانی و سایر دستگاههای اجرایی و فرهنگی در تحقق اهداف این نهضت عظیم قرآنی نیز موفق خواهیم بود .
تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از فعالیت 550 مدرسه قرآنی با 50 هزار نفر دانش آموز در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز رضایی با اشاره به رویکرد قرآنی آموزش و پرورش در سالهای اخیر گفت: در سالتحصیلی گذشته 10 هزار مدرسه قرآنی در سطح کشور ایجاد و راه اندازی شد.
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