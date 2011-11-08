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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

حجت الاسلام قاسمی:

ارزشهای دینی و اسلامی در بین دانش آموزان ملموس نیست

ارزشهای دینی و اسلامی در بین دانش آموزان ملموس نیست

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ساری با تاکید بر ارتقای باورهای دینی دانش آموزان در مدارس، اظهار داشت: ارزشهای دینی و اسلامی در بین دانش آموزان ملموس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: قرآنی که توام با تدبیر و اندیشه ورزی در بین جوانان ترویج می شود، می توان جامعه ای را از گزند حوادث مصون دارد.
 
وی اظهار داشت: قرآن به جامعه و ارزشهای انسانی هویت بخشیده و سبب اعتبار بخشی به آحاد جامعه دینی و ولایی شده است.
 
مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران با اشاره به اینکه تعالیم دینی و قرآنی باید برای جوانان بیشتر آموزش داده شود، تصریح کرد: مفاهیم و ماندگاریهای بیداری اسلامی باید برای دانش آموزان در مدارس آموزش داده شود.
 
قاسمی با اشاره به تقدیم شهدای بسیاری از محیطهای مدرسه و دانشگاه، افزود: ترویج ارزشهای ایثار و شهادت در مدارس برای دانش آموزان ضروری است.
 
وی با بیان اینکه وظیفه ما دردوران غیبت امام زمان (ع) بسیارسنگین است گفت:باید تابع ولایت مطلق فقیه باشیم و بایکدلی و همبستگی، دشمنان ولایت را در جامعه سرنگون کنیم.
 
کد مطلب 1455319

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