72 درصد خانوارهای خراسان جنوبی سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی ظهر سه شنبه در نشست ستاد هماهنگی سرشماری استان اظهارداشت: تا کنون 136 هزار خانوار در استان سرشماری شده اند.

وی با بیان اینکه طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 از دوم آبان آغاز شده و تا 22 آبان ماه جاری ادامه دارد، افزود: به دلیل اینکه مدت زمان انجام سرشماری تمدید نخواهد شد مردم در روزهای باقی مانده نهایت همکاری را با ماموران سرشماری انجام دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: حداکثر باید 187 هزار خانوار در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 ، استان سرشماری شوند.

امینی با اشاره به اینکه تا کنون کار فهرست برداری 153 هزار خانوار استان توسط ماموران انجام شده است، بیان کرد: از این تعداد 17 هزار و 190 خانوار در منزل حضور نداشته اند.

وی از غایب بودن 11 درصد خانوار ها در هنگام مراجعه ماموران به منازل آنان خبر داد و اظهار امیدواری کرد در فرصت باقیمانده، سرشماری این افراد نیزانجام شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان بیرجند با 16 درصد بیشترین میزان خانوارهای غایب را داشته است، عنوان کرد: در شهرستان قاین 10 درصد، فردوس 10 درصد، بشرویه هفت درصد، سربیشه شش درصد، درمیان چهار درصد، سرایان شش درصد و نهبندان سه درصد خانوارها غایب بوده اند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: در صورتی که خانواده ها در محل سکونت خود، هنگام مراجعه مامور سرشماری حضور نداشته باشند، فرم اطلاعیه همراه با تلفن تماس به داخل منزل آنها انداخته می شود تا در اسرع وقت، زمانی را برای مراجعه مجدد مامور اعلام کنند.