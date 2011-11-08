اهمیت به جوانان در اولویت برنامه های سپاه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام حسینی مطلق در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران که ظهر سه شنبه با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسداران، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران و شهرستان ری، ائمه جماعات و دیگر مسئولان برگزار شد، افزود: رمز فتوحات سپاه اطاعت از ولایت فقیه و مردمی بودن این سازمان است و ما معتقدیم قدرت واقعی هر سازمانی در تجهیزات و ادوات نمی باشد، بلکه قدرت مردمی بودن سازمان سپاه با تکیه برخیل عظیم بسیجیان جان بر کف تهدیدی برای استکبار جهانی و دشمنان محسوب می شود.

وی گفت: افزایش اختیارات سپاه استانی و تقویت رده های نیروی مقاومت در سراسر کشور از اهداف و ویژگیهای ساختار جدید سپاه است.

این مسئول که به عنوان فرمانده سپاه حضرت امام حسن مجتبی(ع) استان البرز منصوب شد، ادامه داد: جلوگیری از موازی کاری و ایجاد هماهنگی بیشتر در مقابله با تهدیدات خارجی از دیگر اهداف اجرای طرح تشکیل سپاه استانی است.

وی بیان کرد: مسئولیتهای سازمانی در سپاه یک آزمون است و یادآوری می کند که عمر در حال سپری شدن است و بایستی خود را برای روز محاسبه و روز روبرو شدن با همرزمان شهید مان مهیا کرد.

باید از تمام ظرفیتهای سپاه به نحو شایسته استفاده کرد

حسینی با بیان اینکه باید از تمام ظرفیتهای سپاه به نحو شایسته ای استفاده کرد، افزود: ساماندهی بیش از 17 گردان امام علی(ع) و 900 هزار بسیجی در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است در این مراسم سردار علی نصیری به عنوان فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران معرفی و از زحمات سردار بهرام حسینی قدردانی شد.