کمبود کلسیم موجب افزایش فشارخون می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طاهره سماوات روز سه شنبه در نشست خبری نخستین جشنواره ملی شیر و سلامت ایران اظهار داشت: قرار دادن فرآورده های لبنی در سبد غذایی خانواده، بیماریهای قلبی عروقی را 18 درصد کاهش می دهد و در کاهش کلسترول بد خون نیز موثر است.

وی افزود: اگر افراد دچار پوکی استخوان نباشند می توانند فعالیت بدنی داشته باشند و این امر موجب می شود از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و اضافه وزن در امان باشند.

در ادامه دکتر فروزان صالحی، کارشناس ارشد دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: اگر افراد روزانه یک لیوان شیر با 5/2 درصد چربی را در برنامه خود بگنجانند در دراز مدت از چربیهای شکمی آنها کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قبل از 30 سالگی بهترین زمان برای مصرف شیر و لبنیات است، افزود: اگر قبل از این سن افراد به اندازه کافی این فرآورده ها را مصرف کنند می توانند در آینده از بیماریهای پوکی استخوان پیشگیری کنند.

صالحی در خصوص برنامه شیر مدرسه گفت: این طرح از سال 79 به صورت پایلوت در تهران و در سال 80 در استانهای محروم اجرا شد و سال گذشته 5/12 میلیون دانش آموز در کشور، 70 نوبت شیر را دریافت کردند.

این متخصص تغذیه تصریح کرد: قرار است امسال نیز از ابتدای آذر ماه طرح شیر مدارس در سراسر کشور اجرایی شود.