راه اندازی 742 مدرسه قرآنی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم افزود: 60 هزار دانش آموزان در دو هزار و 500 کلاس درس، معارف قرآنی را در مدارس قرآن می آموزند.

معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران گفت: شروع اجرای این طرح از اوایل آذر ماه سال 90 خواهد بود.

فرهودی گفت: دانش آموزان با انس گیری به قرآن و کلام وحیانی در مراحل تحصیلی و زندگی به توفیقات خوبی دست پیدا خواهند کرد.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران گفت: طرح تلاوت همگانی قرآن کریم، مسابقات قرآن، آیت الکرسی و تواشیج از برنامه های اجرایی این معاونت در سال تحصیلی جاری اعلام کرد.