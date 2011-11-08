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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

ادامه بحران در ایتالیا/

فشارها برای کناره گیری برلوسکنی افزایش یافت

فشارها برای کناره گیری برلوسکنی افزایش یافت

مهمترین همپیمان نخست وزیر ایتالیا خواستار کناره گیری وی از قدرت برای بهبود اوضاع اقتصادی نابسامان این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، "امبرتو بوسی" از اعضای ارشد حزب برلوسکنی امروز سه شنبه از نخست وزیر خواست تا کناره گیری کند. وی همچنین از "آنجلینو آلفانو" به عنوان جانشین احتمالی نخست وزیر حمایت کرده است.

بوسی در پاسخ به پرسشی درباره جانشینی آلفانو رئیس جدید حزب برلوسکنی به جای نخست وزیر گفت : "ما از آقای برلوسکنی خواسته ایم تا کناره گیری کند که در این مسیر هیچ کس غیر از آلفانو برای جانشینی وی مد نظر نیست.

این در حالی است که برلوسکنی روز گذشته کناره گیری خود را رد کرد و گفت : من متقاعد شدم که دولت باقی خواهد ماند.

بحران مالی و بدهی ها، ایتالیا را به عنوان یکی از قطبهای اقتصاد اروپا در خود غرق کرده است.

در نشست اخیر گروه 20 در کن فرانسه، ایتالیا در کنار یونان یکی از مهمترین نگرانی گروه بیست بود.

کد مطلب 1455339

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