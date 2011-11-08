به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوزب شیری ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه سی چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم 25 آبان ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار میشود و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این مسابقات نیز چهارم آذرماه در همین سالن برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در سی و سومین دوره مسابقات استانی قرآن کریم 600 نفر شرکت داشتند، اضافه کرد: در سال جاری در سی چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم تا کنون بیش از دو هزار و 200 نفر شرکت کننده ثبت نام شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه دوره آموزشی این مسابقات نیز از 12 آبانماه سال جاری آغاز شده است، افزود: این دوره مسابقات استانی قرآن کریم در رشتههای ترتیل، قرائت و حفظ در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قم ام القراء جهان اسلام است بنابراین اصحاب قرآن قم در کشور باید الگو و نمونه باشند و نخبههای استان در عرصههای جهانی باید حرفی برای گفتن داشته باشند.
برگزاری جشن ولایت در قم
حجت الاسلام شیری گفت: با توجه به اینکه در آستانه عید غدیر خم قرار داریم یکی از برنامههای شاخص اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزاری جشن ولایت است و هدف از برگزاری این گونه جشنها ترویج فرهنگ اسلامی و آشنایی مردم با ولایت و امامت است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم اظهار داشت: همزمان با عید غدیر خم در 10 امامزاده استان قم برنامههای ویژه و جشن با حضور قاریان بین المللی، شاعر آیینی برگزار خواهد شد.
توسط اوقاف و امور خیریه/
سی و چهارمین دوره مسابقه استانی قرآن کریم در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از آغاز سی چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم از 25 آبانماه در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوزب شیری ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه سی چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم 25 آبان ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار میشود و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این مسابقات نیز چهارم آذرماه در همین سالن برگزار خواهد شد.
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