به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوزب شیری ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه سی چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم 25 آبان ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این مسابقات نیز چهارم آذرماه در همین سالن برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در سی و سومین دوره مسابقات استانی قرآن کریم 600 نفر شرکت داشتند، اضافه کرد: در سال جاری در سی چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم تا کنون بیش از دو هزار و 200 نفر شرکت کننده ثبت نام شده است.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه دوره آموزشی این مسابقات نیز از 12 آبان‌ماه سال جاری آغاز شده است، افزود: این دوره مسابقات استانی قرآن کریم در رشته‌های ترتیل، قرائت و حفظ در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه قم ام القراء جهان اسلام است بنابراین اصحاب قرآن قم در کشور باید الگو و نمونه باشند و نخبه‌های استان در عرصه‌های جهانی باید حرفی برای گفتن داشته باشند.



برگزاری جشن ولایت در قم



حجت الاسلام شیری گفت:‌ با توجه به اینکه در آستانه عید غدیر خم قرار داریم یکی از برنامه‌های شاخص اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزاری جشن ولایت است و هدف از برگزاری این گونه جشن‌ها ترویج فرهنگ اسلامی و آشنایی مردم با ولایت و امامت است.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم اظهار داشت: همزمان با عید غدیر خم در 10 امامزاده استان قم برنامه‌های ویژه و جشن با حضور قاریان بین المللی، شاعر آیینی برگزار خواهد شد.

