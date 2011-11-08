به گزارش خبرنگار مهر، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در نمایشگاه خودروهای نفیس، ویژه و کلاسیک که از 16 آبان، از سوی کانون اتومبیلرانی به مدت یک هفته در کاخ نیاوران برپا شده است گفت: طرح پلاک‌های تاریخی از سوی کارگروه صیانت از خودروهای تاریخی به تایید رسیده و برای تایید نهایی به راهنمایی و رانندگی ارسال شده است و عملیات نصب پلاک‌های تاریخی پس از اعلام نظر و تایید راهنمایی و رانندگی در آینده نزدیک آغاز می‌شود.

حامد دهقانان افزود: پیش‌بینی می شود حدود پنج هزار زوج پلاک صادر شود. به این منظور طی فراخوانی از مالکان خودروهای تاریخی دعوت خواهد شد تا پس از دریافت شناسنامه برای دریافت پلاک تاریخی به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.